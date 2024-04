Atp Marrakech - Fabio Fognini batte Djere. A Houston vola Luciano Darderi

Fabio Fognini ha raggiunto Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell'Atp 250 di Marrakech. Il giocatore ligure ha battuto la testa di serie numero 1 del torneo Laslo Djere con il punteggio di 7-6 2-6 6-4.

Fognini sotto di un break nel terzo set (2-4) ha ribaltato il parziale e ha chiuso al sesto match point. Il primo set è stato molto equilibrato. Al tie break c'è il dominio totale di Fognini che si è aggiudicato il parziale per sette punti a uno.

Con un dritto vincente sul set point sul quale Djere non è nemmeno andato. Decisamente intenso lo sforzo da parte di Fognini che ha pagato in apertura di secondo set perdendo subito il servizio e andando sotto in brevissimo tempo per 4-0.

Senza storia questo secondo set portato a casa dal serbo per 6-2. Nel quinto game del terzo set il serbo è riuscito a strappare il servizio a zero a Fognini per salire 4-2. Sembrava finita. Ma Fognini nell'ottavo game è stato bravissimo a recuperare il break e a salire 5-4.

Il serbo qui sul proprio servizio è andato 15-40 e ha dovuto fronteggiare due match point che però ha annullato. Ce ne sono altri quattro e al sesto match point Fognini ha portato a casa una vittoria di grande importanza e peso per la sua classifica Atp.

Ora Fognini se la vedrà venerdì contro il russo Pavel Kotov che ha eliminato Flavio Cobolli.

Atp Houston, Luciano Darderi batte la testa di serie numero 2 Cerundolo

Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Houston.

Altra vittoria estremamente combattuta per il giocatore italiano che ha eliminato l'americano Kudla al primo turno annullando tre match point. Darderi ha vinto con il punteggio 6-4 2-6 7-6. Darderi si è imposto con il punteggio di 6-4 nel primo set.

Il secondo parziale ha cambiato direzione nel quinto gioco quando Cerundolo è riuscito a strappare il servizio a Darderi per poi chiudere il parziale 6-2. Terzo set che segue i servizi fino al 2-2. Ci sono poi quattro break consecutivi con Darderi che è andato due volte avanti di un break ma non è riuscito a concretizzare il vantaggio.

Partita decisa al tie break finale vinto da Darderi che ora attende nei quarti il vincente della sfida tra Marcos Giron e J.J. Wolf.

Wta Bogotà: Sara Errani batte Sara Sorribes Tormo e vola nei quarti di finale

Sara Errani vince contro la testa di serie numero 3 Sara Sorribes Tormo e accede ai quarti di finale del torneo Wta 250 di Bogotà.

La giocatrice romagnola si è imposta con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Errani è andata subito sotto di un break (0-2) ma poi ha inanellato sei giochi consecutivi per chiudere 6-2 il primo parziale. Il secondo set si è giocato punto a punto.

Sul 4-4 c'è stata la zampata decisiva della spagnola che è riuscita a chiudere 6-4. Nel terzo set Errani ha iniziato meglio ed è andata avanti di un break: sul 5-3 l'italiana al servizio per chiudere ha subito il break.

Nel decimo game è successo di tutto, Sorribes ha le palle del 5-5 ma non le ha sfruttate, Errani è arrivata a match point ed è stata bravissima a chiudere il parziale col punteggio di 6-4. Errani attende ora la vincente della partita tra Laura Pigossi e Irina Bara.

Atp Estoril: Joao Sousa saluta il tennis, giovedì 4 aprile l'esordio di Lorenzo Musetti

Nel torneo Atp 250 dell'Estoril momento molto emozionante. Joao Sousa ha giocato l'ultima partita della sua carriera ed è stato sconfitto dal francese Arthur Fils col punteggio di 7-5 6-4.

Sousa ha deciso di lasciare il tennis giocato all'età di 35 anni e aveva annunciato nello scorso mese di febbraio l'intenzione di ritirarsi nel suo torneo di casa. Nella giornata di giovedì 4 aprile nel torneo portoghese ci sarà l'esordio di Lorenzo Musetti che negli ottavi di finale affronterà il giocatore di casa Nuno Borges: sono programmati come secondo incontro sul campo Centrale.