Atp Marrakech - Sarà derby italiano tra Berrettini e Sonego ai quarti. Ko Cobolli

In Marocco vincono il piemontese e il romano, ma si ferma Cobolli

Atp Monte-Carlo - Definito l'ordine delle 16 teste di serie: grande novità per Sinner

Elena Rybakina critica gli organizzatori a Miami: è polemica in conferenza stampa

Grigor Dimitrov: "Non ho tempo per sentirmi triste. Jannik Sinner? Impressionante"

Avanti 5-3 nel tie-break, l'italiano ha lasciato per strada quattro punti consecutivi: sul match point ci ha pensato un cattivo rimbalzo a beffarlo.

Un gap quasi impossibile da colmare per Cobolli. Nel secondo parziale, Kotov si è salvato nell'ottavo e nel decimo game - in questo caso cancellando un set point - e ha fatto registrare un impressionante 7 su 7 nella statistica inerente alle palle break annullate.

A fare la differenza nel primo set è stata la capacità di gestire nel migliore dei modi i punti importanti mostrata dal russo. I due protagonisti hanno avuto le loro occasioni in apertura, ma solo Kotov è riuscito a sfruttarle salendo 4-0.

Munar ha compreso il momento e continuato a spingere fino al fatidico rovescio colpito con vigore sul secondo set point a disposizione. Berrettini non è uscito dal match mentalmente e, punto dopo punto, costruito le basi per portare comunque a casa il risultato.

Nel secondo set, Sonego ha trovato maggiore equilibrio e tanto è bastato per rialzare la testa. Il 28enne di Torino ha siglato il break sul 2-1 difendendosi alla grande e costringendo Nagal a giocare un complicato smash terminato in rete.

La prima partita di Sonego senza coach Gipo Arbino nel box è in realtà iniziata malissimo. L'azzurro ha vissuto una partenza da incubo e, dopo aver perso il servizio due volte di fila, si è ritrovato sotto 0-5 in pochi minuti.

Grigor Dimitrov: "Non ho tempo per sentirmi triste. Jannik Sinner? Impressionante" 2 giorni fa

Ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech gli appassionati italiani di tennis potranno assistere a uno speciale derby tricolore tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini . Entrambi hanno infatti vinto il proprio match di secondo turno: il piemontese si è imposto in rimonta 1-6, 6-3, 6-4 ai danni di Sumit Nagal ; mentre il romano ha superato Jaume Munar 6-4, 4-6, 6-3.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD