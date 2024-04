Stan Wawrinka raggiunge Roger Federer e Jimmy Connors in un club molto esclusivo

Stan Wawrinka raggiunge Roger Federer, Jimmy Connors e pochi altri giocatori in un club decisamente esclusivo. Ovvero quello dei giocatori che sono riusciti a vincere una partita a livello Atp dopo avere compiuto i 39 anni.

Analizzando il periodo dal 1990, da quando c'è l'attuale organizzazione del circuito Atp, ad oggi sono solamente sette i giocatori che hanno centrato questo obiettivo.

Stan Wawrinka è entrato nel club con la vittoria ottenuta a Marrakech al primo turno

Il giocatore svizzero ha compiuto 39 anni il 28 marzo scorso.

A Marrakech ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Ramos Vinolas con il punteggio di 6-1 6-4 e si è qualificato per il secondo turno del torneo marocchino nel quale affronterà l'argentino Mariano Navone. Wawrinka con questa vittoria è entrato nel club dei sette giocatori dal 1990 ad oggi capaci di vincere una partita a 39 anni compiuti.

Chi sono gli altri sei giocatori? Ovviamente c'è l'americano Jimmy Connors protagonista di uno Us Open 1991 indimenticabile. Poi ci sono il tedesco Tommy Haas, c'è il croato Ivo Karlovic, lo spagnolo Feliciano Lopez, il francese Nicolas Mahut e il connazionale di Stan Wawrinka, Roger Federer altro esempio di notevole longevità tennistica.

Un risultato importantissimo per un Wawrinka che cerca ancora un acuto nel circuito Atp nel quale ha vinto 16 tornei ma l'ultimo successo risale al maggio 2017 quando ha vinto a Ginevra. Wawrinka oggi è numero 82 del mondo e come best ranking è arrivato al numero 3 del mondo il 27 gennaio 2014 dopo il suo primo successo Slam.

Sono tre i tornei del Grande Slam vinti in carriera dal giocatore svizzero: Australian Open 2024, Roland Garros 2015 e Us Open 2016. Dei quattro tornei del Grande Slam non ha mai vinto Wimbledon dove il suo miglior risultato sono stati due quarti di finale.