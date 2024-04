Quali tornei gioca adesso Jannik Sinner? Ecco il programma fino alle Olimpiadi

Jannik Sinner ha vinto nei primi tre mesi dell'anno tre dei quattro tornei ai quali ha preso parte. Australian Open, Atp 500 di Rotterdam e Master 1000 di Miami. In più la semifinale di Indian Wells con la sconfitta, unica stagionale, contro Carlos Alcaraz.

Ma quali sono i programmi del numero 2 del mondo da qui fino alle Olimpiadi? Ecco il programma e le scelte di Jannik Sinner. Il giocatore italiano inizierà dalla prossima settimana la stagione sulla terra battuta con il torneo Masters 1000 di Montecarlo.

A differenza degli anni passati Sinner non sarà presente poi al torneo Atp 500 di Barcellona che non è più incluso nella sua programmazione. Sinner poi risulta iscritto al Master 1000 di Madrid che si gioca dal 24 aprile al 5 maggio.

Probabilmente poi in base a come andranno le cose nel principato di Monaco farà una valutazione se confermare o meno la sua presenza. Ovvero se giocare tutti e 3 i Master 1000 sulla terra o saltarne uno. E in questo caso la scelta potrebbe cadere su Madrid.

Quel che sembra pressoche certo è che Sinner sarà a Roma. Con gli Internazionali d'Italia che sono in programma quest'anno dall'8 al 19 maggio. Ovviamente appuntamento basilare che Sinner non mancherà dal 26 maggio quando al Roland Garros prende il via il secondo torneo del Grande Slam della stagione sulla terra battuta parigina.

Finale prevista il 9 giugno.

Jannik Sinner sull'erba giocherà prima ad Halle poi ovviamente a Wimbledon

Il programma di Sinner poi prevede per preparare al meglio Wimbledon, il torneo Atp 500 di Halle dal 17 al 23 giugno in Germania.

E poi ovviamente il terzo Slam dell'anno: sui prati londinesi si gioca dall'1 al 14 luglio. A seguire il calendario quest'anno prevede un ritorno sulla terra battuta. Perchè con le Olimpiadi a Parigi il torneo Olimpico si gioca nella capitale francese, proprio sui campi in terra battuta per una sorta di Roland Garros-bis, con l'unica differenza del 2 set su 3.

Sinner giocherà il torneo Olimpico che si tiene da sabato 27 luglio con finale domenica 4 agosto.