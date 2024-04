Atp Monte-Carlo - Definito l'ordine delle 16 teste di serie: grande novità per Sinner

Dopo una settimana caratterizzata da due tornei Atp 250, la stagione su terra battuta entrerà immediatamente nel vivo con un primo Master 1000 in programma a Monte-Carlo. I Big dovranno dunque prendere subito confidenza con la superficie rossa per competere al meglio delle possibilità nel Principato di Monaco.

"Di solito ci sono sempre dei risultati strani, quindi vediamo cosa succederà quest'anno" è un commento rilasciato in questi giorni, nel corso di una conferenza stampa, da Jannik Sinner. Proprio lui e Grigor Dimitrov sono stati gli ultimi a terminare di giocare sul cemento a Miami e avranno pochissimi giorni per abitarsi ai nuovi campi.

Le sorprese potrebbero non mancare, anche considerando quello che è accaduto lo scorso anno: Andrey Rublev ha trionfato a Monte-Carlo dopo un'estenuante lotta in finale contro Holger Rune. I due dovranno provare a ripetersi per difendere i tanti punti che hanno conquistato nel 2023.

Le principali teste di serie

Lunedì, con l'aggiornamento del ranking mondiale, è stato reso noto l'ordine ufficiale delle principali teste di serie in tabellone. Novak Djokovic, ai nastri di partenza insieme all'attesissimo Rafael Nadal (utilizzerà il ranking protetto), comanderà il main draw dalla cima.

In coda ci sarà proprio il giocatore italiano nato a San Candido, che ha scavalcato Carlos Alcaraz e si è guadagnato il numero 2 anche in questa competizione. Carlos Alcaraz (3) dovrà dunque sfidare potenzialmente uno dei due in semifinale.

Seguono Daniil Medvedev, tutto da scoprire sulla terra rossa, e Alexander Zverev. I finalisti saranno rispettivamente sesti e settimi del seeding, mentre solo 12esimo Stefanos Tsitsipas, che rischia un tabellone di ferro. Tra i principali 16 c'è il francese Ugo Humbert, in fiducia dopo un bell'inizio di stagione, e Alexander Bublik.