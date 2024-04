Atp Marrakech - Fognini e Gigante accedono al main draw. Thiem torna a vincere

La stagione su terra battuta non poteva che cominciare esattamente il 1° aprile. Archiviato Miami e tutta la prima parte su cemento, i tennisti sono pronti a tuffarsi in questi tre intensissimi mesi di rosso. A Marrakesh sono diventati 5 gli italiani presenti nel main draw, grazie all'ingresso di altri due giocatori che faranno compagnia a Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Fabio Fognini, nonostante le non poche difficoltà affrontate, si è portato a casa l'accesso al tabellone principale dell'Atp 250 battendo l'austriaco Lucas Miedler. 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale, con il ligure che non è partito benissimo ma ha preso sempre più confidenza coi colpi nel corso della partita.

Ora troverà il francese Hugo Gaston e in caso di vittoria si regalerebbe Laslo Djere (numero 1 del seeding). Un bel successo anche per Matteo Gigante, che ha sconfitto 7-6, 0-6, 7-6 il tedesco Molleker. Per l'azzurro ci sarà adesso l'ostacolo Carballes Baenza, con la possibilità a seguire di sfidare Daniel Evans.

Martedì in campo anche Cobolli, di scena contro la wild card Abedallah Shelbayh, e Berrettini (incrocerà Shevchenko).

La situazione a Estoril e a Houston

A Estoril, torneo che non è uscito dalla programmazione Atp nel calendario del prossimo anno, Dominic Thiem è tornato nuovamente a vincere.

L'austriaco ha dovuto faticare e non poco per ottenere un'affermazione che può dargli tanta fiducia e morale contro il tedesco Marterer (6-1, 6-7, 6-4). "Anche se il mio polso non è al 100%, ogni vittoria è incredibilmente bella e significativa" ha commentato sui social l'ex vincitore degli Us Open, che si è conquistato l'accesso agli ottavi di finale: mercoledì dovrà battagliare con l'esperto francese Richard Gasquet in un match molto interessante.

Fuori invece il serbo Miomir Kecmanovic, che non è riuscito ad avere la meglio su Roberto Bautista Agut. In quel di Houston, bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte per gli statunitensi. Brandon Nakashima e J.J.

Wolf sono avanzati al prossimo round, mentre stop per Eubanks e Kypson. Alle 19 italiane sarà il turno di Luciano Darderi, pronto a lottare contro l'americano Denis Kudla.