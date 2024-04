Novak Djokovic e Holger Rune si allenano insieme a Montecarlo: col serbo c'è Zimonjić

Novak Djokovic e Holger Rune si sono allenati insieme a Montecarlo in vista del torneo Masters 1000 che inizia domenica prossima nel Principato di Monaco. Entry list di primissimo livello per il terzo torneo stagionale di questa categoria con il serbo che sarà testa di serie numero 1 e Jannik Sinner recente vincitore a Miami testa di serie numero 2.

Il giocatore serbo e il giocatore danese hanno tenuto una sessione comune di allenamento ampiamente documentata sui profili ufficiali del torneo e sui profili Instagram dei due giocatori. E da un post sempre su Instagram di Patrick Mouratoglou, coach di Holger Rune, è emerso che dopo l'addio a Goran Ivanisevic è l'ex numero 1 di doppio Nenad Zimonjić ad accompagnare in questo torneo Novak Djokovic.

Dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente Rune ora è chiamato a difendere la finale della scorsa edizione di Montecarlo. Djokovic invece nella passata edizione del torneo è stato eliminato in ottavi di finale da Lorenzo Musetti.

Come emerge chiaramente dal post di Patrick Mouratoglou, l'ex numero uno del doppio, il serbo Nenad Zimonjic è a Montecarlo in questi giorni insieme a Novak Djokovic ed è ritratto nella foto al suo fianco.

Presto per dire se sarà lui il nuovo allenatore del numero 1 del mondo dopo la fine della collaborazione con Goran Ivanisevic ma per ora la situazione è questa. Il campione serbo ha ribadito nei giorni scorsi di aver bisogno di tempo per riflettere e ha detto di non aver preso ancora una decisione definitiva in merito.

In questa fase di riflessione sembra aver preso piede la decisione di affrontare questa prima parte di stagione sul rosso con il supporto di qualcuno di cui si fida, di un amico come Nenad Zimonjic con il quale ha un ottimo legame.

E ila fine allenamento con Zimonjić.