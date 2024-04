Secondo Masters 1000 per Jannik Sinner: Alcaraz non è lontano, Djokovic inarrivabile

Jannik Sinner ha vinto, superando in finale Grigor Dimitrov, il suo secondo torneo Atp Masters 1000 in carriera e ora si lancia all'inseguimento di Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Francamente inarrivabile sembra essere Novak Djokovic ma con questo Sinner che ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi sei mesi mai dire mai.

Nessuna impresa sembra essere al momento impossibile per il 22enne azzurro. Ma quali sono i giocatori in attività ad avere vinto più tornei Masters 1000 nel corso della loro carriera? E chi sono i giocatori che può inseguire ora Jannik Sinner? Vediamo che cosa dicono i numeri.

Jannik Sinner con il successo in Florida ha vinto 2 tornei Masters 1000: Toronto 2023 e Miami 2024. Tra i giocatori in attività - e per la verità anche di ogni epoca - guida questa classifica Novak Djokovic con 40 successi.

Il dato del serbo è anche arricchito dal fatto di averli vinti tutti almeno una volta. Un dato impressionante se condito anche dal record dei 24 Slam. Ma per tornare ai tornei della categoria 1000 a seguire c'è Rafael Nadal che ha vinto ben 36 tornei di questo livello.

In terza posizione tra i giocatori in attività c'è Andy Murray con 14 successi.

Jannik Sinner all'inseguimento di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev

Chi sono i giocatori che Jannik Sinner può provare a superare? Sono principalmente 3 i giocatori che Jannik Sinner può al momento mettere nel mirino.

Si tratta di Daniil Medvedev che ha vinto 6 tornei Masters 1000 e dato assolutamente rilevante ha vinto almeno 1 volta 6 Masters 1000 diversi (Miami, Roma, Canadian Open, Cincinnati, Shanghai e Parigi Bercy). Appaiati con 5 Masters 1000 vinti a testa ci sono il giocatore tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz da oggi nuovo numero 3 del mondo.

A 2 titoli Masters 1000 il giocatore altoatesino ha agganciato il greco Stefanos Tsitsipas e il polacco Hubert Hurkacz. Staccati per ora tra gli altri Andrey Rublev, Holger Rune, Taylor Fritz, Grigor Dimitrov e Karen Khachanov tutti a quota 1 Masters 1000 vinto in carriera.