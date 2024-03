Atp Miami, Day 12: a che ora giocano Jannik Sinner e Grigor Dimitrov e dove vederla

L'Atp Masters 1000 di Miami arriva all'atto conclusivo. Questa sera, nella serata di Pasqua, a partire dalle ore 21 italiane si gioca la finale del secondo torneo Atp Masters 1000 della stagione. In campo ci saranno il bulgaro Grigor Dimitrov e l'italiano Jannik Sinner.

La testa di serie numero 11 contro la testa di serie numero 2 del torneo. Jannik Sinner se dovesse vincere questo incontro diventerebbe anche numero 2 del mondo. Ecco tutte le informazioni sulla partita: orario, dove vederla in tv e in streaming.

Atp Miami, finale Sinner-Dimitrov: si gioca nella serata di domenica 31 marzo alle 21 italiane

Il programma dell'ultima giornata del torneo di Miami si apre alle 18.30 ora italiana quando sullo Stadium si giocherà la finale del doppio femminile tra la coppia statunitense Mattek-Sands-Kenin e la coppia canadese-australiana formata da Dabrowski e Routliffe.

L'attenzione principale è però ovviamente sulla finale maschile tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov che non inizierà prima delle 21 orario italiano. I due giocatori arrivano dall'aver vinto nel caso di Dimitrov contro Alcaraz nei quarti e contro Zverev in semifinale mentre Sinner ha avuto la meglio di Machac e di Medvedev.

Cosa dicono i precedenti tra Sinner e Dimitrov? I due giocatori si sono affrontati tre volte a livello Atp. I precedenti sono 2-1 per Sinner. Il giocatore bulgaro ha vinto la prima sfida a Roma nel 2020 sulla terra battuta per 4-6 6-4 6-4 poi nel 2023 doppio successo di Sinner proprio a Miami per 6-3 6-4 e poi a Pechino col punteggio di 6-4 3-6 6-2.

La partita tra Sinner e Dimitrov sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Sia su Sky Sport Uno (canale 201) che su Sky Sport Tennis (canale 203) con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La diretta streaming è garantita sulle piattaforme NOW e su SkyGo.