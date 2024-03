Atp Houston - Draw: Ben Shelton prima testa di serie, in tabellone Luciano Darderi

Alcaraz: "È frustrante. Dimitrov mi ha fatto sentire come un ragazzino di 13 anni"

Chi vince avrà Wolf o un qualificato. Qui arriva Luciano Darderi . Il giocatore italiano esordirà contro l'americano Denis Kudla , in caso di successo in "premio" avrà la testa di serie numero 2 del torneo Francisco Cerundolo .

La parte bassa del tabellone è aperta dall'australiano Jordan Thompson . Per lui al secondo turno chi vincerà l'interessante sfida d'esordio tra Thanasi Kokkinakis e Aleksandar Kovacevic .

Max Purcell è l'altra testa di serie in quella zona.

Il torneo Atp di Houston, (categoria 250 terra battuta outdoor) vede Ben Shelton in cima al tabellone: l'americano ha un bye al primo turno e probabilmente affronterà al secondo turno il belga Zizou Bergs che esordirà con un giocatore che arriva dalle qualificazioni.

Testa di serie numero 1 del torneo è l'americano Ben Shelton , in tabellone c'è anche una presenza italiana ovvero quella di Luciano Darderi che quest'anno ha già vinto un torneo Atp 250 proprio sulla terra battuta a Cordoba.

Il grande tennis dopo la conclusione del torneo di Miami si sposta sulla terra battuta . La prossima settimana si disputa a Houston nel Texas il tradizionale torneo Us Clay Court championships che si gioca negli Stati Uniti d'America .

