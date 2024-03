Atp Miami - Jannik Sinner sfida Grigor Dimitrov: ecco le quote dei bookmakers

Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov è l'attesissima finale del secondo torneo Master 1000 della stagione maschile a Miami. Ma che cosa dicono le quote dei bookmakers sulla finale del singolare maschile? Jannik Sinner è in rampa di lancio da parte dei bookmakers che all'unanimità lo vedono nettamente favorito in questa finale contro il bulgaro.

Entrambi i giocatori sono a caccia del secondo torneo Master 1000 in carriera. Dimitrov vuole fare il bis dopo Cincinnati 2017, Sinner vuole bissare Toronto 2023. Vediamo le quote di diverse agenzie di scommesse e in alcuni casi anche della scommessa che comprende il pronostico sul numero dei set.

Finale Atp Master 1000 di Miami: le agenzie di scommesse vedono Jannik Sinner nettamente favorito

Analizziamo i dati dei bookmakers sulla finale. Per Snai largamente favorito Jannik Sinner pagato a 1,23, Grigor Dimitrov è pagato 4.

Per spiegare ai meno avvezzi il significato ad esempio puntando 10 euro su Dimitrov in caso del successo del bulgaro se ne vincono 40 complessivi. Si può giocare anche sul numero dei set: il successo dell'italiano in due set è pagato 1,70 volte la giocata, Sinner in 3 set a 3,85, Dimitrov vincente 2 set a 0 a 7,25 e il bulgaro vincente in tre set a 7,75.

Per Eurobet il successo di Jannik Sinner è quotato a 1,27, quello di Grigor Dimitrov a 3,45. Quote sul set betting a 1,79 per i due set a zero del giocatore italiano, 3,45 per il successo in tre set. 6,40 per la vittoria di Dimitrov due set a zero e 7 per la vittoria del bulgaro in tre set.

La nota agenzia internazionale William Hill quota la vittoria di Sinner a 1,25 e quella di Dimitrov a 4. Bet 365 è esattamente sulla stessa linea: la vittoria del giocatore italiano quotata a 1,25 mentre il tennista bulgaro è proposto in cartellone a 4.

Infine poca differenza nelle quote di Sisal Jannik Sinner è quotato a 1,22 e Grigor Dimitrov a 4.