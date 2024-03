Atp Miami: Grigor Dimitrov batte anche Zverev e sfiderà Jannik Sinner in finale

Sarà finale tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner a Miami. Nel torneo Atp Masters 1000 in Florida il giocatore bulgaro non si ferma più e dopo aver eliminato la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha eliminato anche la testa di serie numero 4 Alexander Zverev.

Tennis di altissimo livello con il giocatore bulgaro che ha confermato il suo stato di grazia di questi ultimi tempi. Sarà lui ora a sfidare Jannik Sinner che nella prima semifinale ha letteralmente demolito il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 6-2.

Il punteggio finale per Dimitrov è stato 6-4 6-7 6-4. Di fatto è stata una partita molto equilibrata. Nel primo set il tennista bulgaro è riuscito a fare la differenza nel finale di set strappando il servizio all'avversario nel decimo game chiudendo 6-4.

Nel secondo parziale i giochi hanno seguito i servizi. Sul 5-4 per il tennista bulgaro c'è stato un primo momento nel quale è andato molto vicino alla conquista della finale: Zverev nel suo game è andato sotto 0-30 ma ha rimontato per arrivare sul 5-5.

Epilogo del parziale al tie break. Il tedesco ha messo per primo la testa avanti salendo 4-1 e poi 6-2. Zverev ha chiuso poi sette punti a quattro portando la partita al terzo set dopo un'ora e 50 minuti. Zverev ai vantaggi ha tenuto il primo game del terzo set dopo aver recuperato da 0-30.

Sul 2-1 in suo favore il giocatore tedesco ha avuto una palla break ma la testa di serie numero 11 entrando di diritto l'ha prontamente annullata e ha tenuto il servizio. Sul 3-3 Zverev ha avuto un game in cui gli sono entrate poche prime di servizio, Dimitrov è andato 15-40 e ha conquistato il break con una volée di dritto d'istinto dopo una deviazione del nastro sul passante di Zverev.

Dimitrov ha poi allungato sul 5-3 per chiudere al servizio 6-4 con un game da incorniciare tenuto a zero dopo 2 ore e 36 minuti di partita. Dimitrov torna nella top 10 Atp, ritorna nella finale di un 1000 dopo Parigi Bercy 2023 e sfiderà ora in una finale sicuramente molto attesa Jannik Sinner domenica sera.

Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate nel doppio femminile

Erano impegnate come ultimo match nel torneo di doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno affrontato in semifinale la coppia statunitense formata da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.

Il duo italiano è uscito di scena perdendo 6-7 6-4 10-1. Le statunitensi affronteranno in finale la coppia formata da Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe che ha superato Asia Muhammad e Alycia Parks col punteggio di 6-7 6-4 10-4.

Ricordiamo che oggi, sabato 30 marzo, si gioca la finale femminile del torneo di singolare che vede opposta la statunitense Danielle Collins alla giocatrice kazaka Elena Rybakina.