Atp Miami - Jannik Sinner devastante, Medvedev falloso: è finale per l'altoatesino

I grandi campioni, nelle partite importanti e decisive di un torneo, dimostrano di poter alzare sempre il livello del loro tennis. E Jannik Sinner lo è. Il tennista altoatesino gioca una partita sensazionale contro la bruttissima copia del Daniil Medvedev visto in Australia e si prende meritatamente la finale del Master 1000 di Miami.

2021, 2023 e ora 2024: sarà la terza partecipazione nell'atto conclusivo della competizione in Florida, con l'obiettivo stavolta di tornare a casa col trofeo più prestigioso. L'avvio di gara è quasi a senso unico: l'italiano è preciso e non regala nulla, al contrario del suo avversario che fatica fin dai primi scambi.

Risultato? Break in apertura al secondo gioco del match, ai vantaggi alla terza opportunità. Il talentuoso 22enne affronta nel migliore dei modi le prime difficoltà al servizio: annulla due palle break e si porta avanti 3-0.

La reazione del moscovita semplicemente non arriva. Fioccano invece gli errori gratuiti, che permettono all'azzurro addirittura di salire 4-0. Il primo set è compromesso ma il nativo di Mosca riesce almeno a sbloccarsi e conquistare un game (6-1).

Nel parziale inaugurale spicca una percentuale alta di prime del numero 3 al mondo, con quasi il 60% di battute che non sono poi tornate indietro nel suo campo. Nel secondo diversi si attendevano una partita completamente diversa, e invece no.

Sinner aumenta ancora i giri del motore e ottiene il break in apertura a zero. Un vantaggio iniziale prezioso che il nativo di San Candido difende senza problemi nei turni di servizio successivi. Jannik fa sembrare come possa mandare la pallina da qualunque parte del campo in modo apparentemente semplice, mentre Medvedev conferma di essere in una giornata completamente no, sbagliando a volte colpi facili per un grandissimo giocatore come lui.

L'altoatesino annulla una palla break e si porta sul 3-1; Daniil al contrario soffre ancora tantissimo in battuta e regala ancora: 4-1. Si prosegue poi on serve: Sinner, nel momento di servire per il match, recupera dallo 0-30 e ipoteca la finale (6-2). Ora attenderà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.