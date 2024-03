Atp Miami: Grigor Dimitrov dà spettacolo e batte Carlos Alcaraz. Avanza anche Zverev

© Megan Briggs-Getty Images

Alexander Zverev ha messo fine alla corsa dell'ungherese Fabian Maroszan nel torneo Atp Masters 1000 di Miami. Il giocatore tedesco numero 4 del seeding ha vinto col punteggio di 6-3 7-5 e si è qualificato per la semifinale del torneo.

Semifinale nella quale troverà il bulgaro Grigor Dimitrov che ha sconfitto a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ma andiamo con ordine. Zverev, semifinalista a gennaio agli Australian Open è scattato meglio dai blocchi nel primo set contro Maroszan.

Con la potenza del servizio ha tenuto fermo l'ungherese nei propri giochi di battuta. Il tedesco ha preso un break di vantaggio e sul 5-3 in suo favore ha chiuso poi il parziale. Nel secondo set della partita c'è stato maggiore equilibrio: si è arrivati sul 5-5 e qui è Zverev che è riuscito a piazzare la zampata decisiva.

Maroszan ha avuto le possibilità per andare al tie break ma Zverev è riuscito a chiudere il parziale per sette giochi a cinque qualificandosi per la semifinale.

Nel secondo quarto di finale uno stellare Grigor Dimitrov elimina la testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz

Nel quarto di finale in sessione serale, Grigor Dimitrov ha giocato una partita sontuosa ricca di colpi vincenti e ha eliminato la testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4.

Il giocatore bulgaro è partito a tutta con un'intensità altissima. Dopo aver annullato due palle break nel proprio game d'apertura, ha strappato il servizio allo spagnolo concretizzando il vantaggio e portandosi poi sul 3-0.

Tre game lottati e tutti e tre vinti da Dimitrov. Nel quarto gioco Alcaraz ha portato a casa il primo game della propria partita. Il livello di Dimitrov è rimasto altissimo e si è involato sul 4-1. Per poi chiudere il parziale 6-2 strappando di nuovo il servizio al giocatore spagnolo.

Nel secondo set Alcaraz ha continuato a non trovare soluzioni contro un Dimitrov ispiratissimo. Nel quarto game il bulgaro è andato in fuga ottenendo il break con una risposta vincente di dritto impressionante. Nel sesto game Dimitrov ha avuto una palla per andare 5-1 che Alcaraz ha però annullato.

Qui lo spagnolo si è ribellato alla sconfitta e ha strappato il servizio a zero al bulgaro tornando sul 3-4. Alcaraz è passato in pochi minuti dal possibile 1-5 al 4-4. Il bulgaro qui ha tenuto il servizio chiudendo il nono game con un ace.

E con un decimo game in risposta pieno di vincenti ha strappato di nuovo il servizio ad Alcaraz chiudendo 6-4. Una partita da mettere in cornice per Dimitrov che ora trova Zverev in semifinale. Ricordiamo che nella semifinale della parte bassa del tabellone si affronteranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev.