Fabio Fognini risponde alle polemiche: messaggio agli haters sui social

L'avventura di Fabio Fognini al Challenger 125 di Napoli è finita prima del previsto e con una situazione abbastanza a sorpresa. Il tennista ligure, insieme a Federico Coria e Luca Nardi, era tra i favoriti per la vittoria finale del torneo ma è crollato nel finale e ha perso una gara piuttosto incredibile contro il giovane tennista francese (classe 2005, numero 441 al mondo ma con un gioco piuttosto interessante e una classifica destinata a cambiare presto) Arthur Gea.

Fognini ha vinto il primo set con il risultato di 6-4, lottando ma sfruttando l'unico break fatto durante il match. Il francese ha avuto anche qualche opportunità per pareggiare i conti, ma alla fine ha dovuto reagire direttamente nel secondo parziale dove ha dominato e ha regolato il parziale con un netto 6-2, nel terzo set succede davvero di tutto.

Fognini si porta sul 4 a 0 e sembra praticamente aver chiuso il match, poi rallenta (si è giocato oltre due ore di gioco) e il giovane transalpino ribalta il match, in maniera piuttosto incredibile. Sei game di fila e la vittoria più bella della carriera per Gea che - dopo Travaglia - batte un altro tennista italiano (e che tennista).

Nel post match non è passato inosservato il post di Fognini, un messaggio a tinte arcobaleno "Haters = Love" e non solo. Nella storia successiva su Instagram Fognini ha ricordato che si tratta di solo un gioco, che la vita è bella e tanti segnali sul fatto che bisogna sorridere durante il match.

Non ci sono riferimenti ma non è escluso che Fabio abbia fatto riferimento non solo ad Haters da social ma anche magari a qualche insulto di scommettitori, una vicenda ormai nota (vedi caso Brancaccio) negli ultimi giorni.

In ogni caso Fabio è apparso molto sereno, consapevole di aver dato il meglio e offerto una buona gara contro un tennista in rampa di lancio e con circa la metà dei suoi anni. Nella giornata odierna ci sono stati tantissimi match con un programma piuttosto stravolto a causa della tanta pioggia occorsa negli ultimi giorni.

Napoli resta comunque sold-out sia per giovedì che per venerdì e sabato e si attende il pieno anche per Pasqua.