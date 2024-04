Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini: i tornei che giocheranno gli italiani ad aprile

Quale sarà il programma nel mese di aprile dei principali tennisti italiani? Dopo un marzo nel quale il circuito maggiore ha giocato a Indian Wells e a Miami, ora entra nel vivo la stagione sulla terra battuta che avrà il suo culmine nel Roland Garros a fine maggio/inizio giugno.

Vediamo in base alle entry list ovviamente al netto di sempre possibili variazioni, quale sarà il programma dei principali tennisti italiani in questo primo mese sul rosso nel quale tutti i tornei saranno in Europa con la sola eccezione del torneo Atp 250 di Houston in Texas negli Stati Uniti.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole programmazioni ecco l'elenco completo dei tornei previsti: dall'1 al 7 aprile si giocano i tornei 250 di Estoril, Marrakech e Houston. Dal 7 al 14 aprile il Master 1000 di Montecarlo, dal 15 al 21 aprile l'Atp 500 di Barcellona e i 250 di Monaco di Baviera e di Bucarest.

Infine dal 24 aprile al 5 maggio il Masters 1000 di Madrid.

Il programma dei tornei che giocheranno i tennisti italiani in aprile

Essenziale il programma di Jannik Sinner che ormai ha una programmazione da top player e gioca solamente gli eventi principali.

Sinner giocherà quindi l'Atp Masters 1000 di Montecarlo nella settimana dal 7 al 14 aprile e poi sarà in campo a Madrid per l'altro Masters 1000 questa volta in Spagna dal 24 aprile al 5 maggio. Lorenzo Musetti sarà subito in campo all'Estoril, per lui poi Montecarlo, Barcellona e Madrid.

Matteo Arnaldi farà direttamente il suo esordio a Montecarlo poi andrà a Barcellona e a Madrid. Lorenzo Sonego inizia la sua stagione sulla terra battuta da Marrakech, per lui ci sarebbero al momento le qualificazioni di Montecarlo poi Bucarest e Madrid.

Flavio Cobolli esordirà nel 2024 sul rosso a Marrakech, poi ci sarebbero le qualificazioni del torneo di Montecarlo mentre è in tabellone a Barcellona e a Madrid. Luciano Darderi giocherà invece nella prima settimana a Houston, dovrebbe giocare le qualificazioni a Montecarlo poi è iscritto al torneo di Bucarest e a Madrid.

Matteo Berrettini gioca sulla terra battuta di Marrakech, dovrebbe giocare le qualificazioni a Montecarlo al netto di una wild card mentre sarà al successivo torneo di Monaco di Baviera. E poi è in tabellone a Madrid.