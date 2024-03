Atp Miami, Day 10: quando giocano Jannik Sinner e Daniil Medvedev? L'orario ufficiale

Brancaccio: "Sinner mi ha scritto un messaggio. Così come Berrettini e Vavassori"

La partita si giocherà a mezzanotte orario italiano. Ma come detto ci sarà ancora una doppia presenza italiana sul centrale. A seguire dopo la seconda semifinale maschile Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la semifinale del torneo di doppio contro le americane Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.

A seguire e comunque non prima delle 20 orario italiano si giocherà la prima semifinale maschile tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner . Sfida molto attesa, replay della finale di un anno fa e della finale dell'Australian Open di gennaio.

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev sarà la prima semifinale maschile del torneo Atp Master 1000 di Miami . La partita si giocherà nella serata di venerdì 29 marzo quando in Italia saranno le 20. Decisamente un orario molto favorevole per questa semifinale molto attesa.

