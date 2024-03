Atp Miami: Daniil Medvedev batte Jarry e conquista la semifinale contro Jannik Sinner

© Al Bello/Getty Images

Daniil Medvedev è l'avversario di Jannik Sinner in semifinale all'Atp Masters 1000 di Miami. Il giocatore russo nell'ultimo quarto di finale giocato in sessione notturna ha affrontato il cileno Nicolas Jarry tra le principali sorprese del torneo e l'ha battuto con il punteggio di 6-2 7-6.

Il russo quindi tornerà ad affrontare Jannik Sinner dopo la finale persa agli Australian Open nella quale si è trovato avanti di due set a zero. Il numero 4 del mondo non ha avuto nessun problema nel primo set chiuso con due break al suo avversario.

Il russo ha strappato il servizio all'avversario nel quarto game e poi ha chiuso con un nuovo break nell'ottavo gioco del set. Molto più lottato il secondo parziale. Il rendimento al servizio di Jarry è decisamente cresciuto ed è riuscito a fare partita.

Sul 5-5 ha avuto anche una palla break per andare 6-5 e servizio ma Medvedev l'ha prontamente annullata. Nel tie break finale, il giocatore cileno è salito 5-4 e servizio ma non è riuscito a chiudere, il russo ha rimontato e si è conquistato questa nuova sfida con Jannik Sinner nella giornata di venerdì.

Oggi si giocano gli altri due quarti del tabellone maschile tra Alcaraz e Dimitrov e tra Zverev e Maroszan.

Wta 1000 Miami, la seconda semifinale sarà tra Collins e Alexandrova

Se la parte bassa del tabellone del singolare femminile era già allineata alle semifinali con la sfida tra Elena Rybakina e Victoria Azarenka, la semifinale della parte alta del tabellone vedrà in campo l'americana Danielle Collins che ha battuto la francese Caroline Garcia e la giocatrice russa Ekaterina Alexandrova che ha superato Jessica Pegula.

Nel primo quarto di finale la giocatrice statunitense Collins ha lasciato solo cinque giochi a Caroline Garcia chiudendo la pratica con il punteggio di 6-3 6-2. Di fatto non c'è stata storia in questa sfida. Collins che a inizio anno in Australia aveva dichiarato che si ritirerà a fine stagione sta inanellando ora risultati decisamente importanti.

La giocatrice francese è stata anche condizionata anche da un problema alla spalla. Nella notte italiana la testa di serie numero 14 del torneo Ekaterina Alexandrova ha battuto 3-6 6-4 6-4 la testa di serie numero 5 Jessica Pegula.

Alexandrova ha vinto in 1 ora e 58 minuti ha eguagliato la sua migliore prestazione in carriera in un WTA 1000 dopo la semifinale a Madrid nel 2022. Sarà il primo incontro tra Alexandrova e Collins.