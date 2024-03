Atp/Wta Miami, Day 9: Maroszan ci prova con Zverev, ecco l'orario di Alcaraz-Dimitrov

"Io e Jannik Sinner come Nadal e Federer?" - Ecco l'opinione di Carlos Alcaraz

A chiudere il programma infine, non prima delle 1.30 ora italiana, la seconda semifinale femminile che vedrà affrontarsi la statunitense Danielle Collins che ha superato ieri Caroline Garcia e Ekaterina Alexandrova che ha eliminato Jessica Pegula.

A seguire ma non prima delle 20 ora italiana la prima semifinale femminile tra la giocatrice kazaka Elena Rybakina e la tennista bielorussa Victoria Azarenka , già tre volte campionessa del torneo di Miami.

Il torneo femminile sceglierà nella giornata di oggi le sue due finaliste mentre il torneo maschile eleggerà gli ultimi due semifinalisti con le due semifinali che sono in programma nella giornata di domani, venerdì 29 marzo.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD