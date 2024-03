Atp Miami - Jannik Sinner stacca il pass per le semifinali: battuto Machac in due set

© Al Bello/Getty Images

Nel tennis, così come nella vita, i numeri non sono tutto ma resituiscono a ogni settore un quadro veritiero della situazione ridefinendo le gerarchie e narrando delle storie importanti. Quelli attuali raccontano una storia molto chiara e testimoniano l'ascesa di un giocatore che non smette di migliorare e raggiungere nuovi traguardi.

Nessuno ha vinto più partite di Jannik Sinner nel 2024: l'altoatesino ha superato nella speciale classifica Alex de Minaur portandosi a quota 20. Il 22enne di San Candido - grazie al 6-4, 6-2 rifilato a Tomas Machac - ha conquistato per la terza volta su quattro partecipazioni le semifinali al Miami Open.

Sono sette, ora, le occasioni in cui si è spinto fino al penultimo atto di un evento Masters 1000.

Atp Miami - Jannik Sinner stacca il pass per le semifinali: battuto Machac in 2 set

La tensione ha giocato un brutto scherzo a Machac in apertura e Sinner ne ha approfittato per passare subito in vantaggio.

Il contro break, però, è stato immediato: l'italiano ha colputo un doppio fallo e affossato il rovescio in rete da 40-40. Il rendimento altalenante non ha impedito a Sinner di procurarsi altre opportunità in risposta, ma il ceco si è salvato nel quinto game cercando di restare attaccato al match.

Sul 3-3, l'azzurro ha esercitato ulteriore pressione su Machac, che ha tentato un complicato dritto - terminato di poco largo - sulla seconda palla break offerta all'avversario. Archiviato il primo set con un convincente turno di battuta, Sinner ha innestato la quinta marcia e sorpreso in risposta il rivale sull'1-1: il 23enne di Beroun ha esagerato con il dritto per liberarsi dalla morsa.

Ci ha pensato un fantastico rovescio lungolinea a chiudere ogni discorso nel quinto gioco: quello che ha consegnato il doppio break a Sinner. Il numero tre del mondo attende in semifinale uno tra Daniil Medvedev e Nicolas Jarry.

Il russo e il cileno scenderanno in campo sullo Stadium alle ore 01:30 italiane e l'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.