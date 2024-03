Dominic Thiem, il suo calvario non accenna a fermarsi: "Ho di nuovo male al polso"

© Getty Images

“Il mio polso è tornato a farmi male. E’ lo stesso dolore che avvertivo al rientro dall’infortunio tre anni fa”. Questo il messaggio di Dominic Thiem pubblicato sui social network. L’austriaco, vittima di un lungo calvario dopo un grave infortunio al polso, da tempo convive con una condizione fisica non ottimale, che non gli permette di tornare il tennista ammirato fino al 2020, quando vinse il suo primo e unico Slam, gli Us Open.

Gli ultimi mesi sono stati poi piuttosto difficili per il 30enne nativo di Wiener Neustadt. Le eliminazioni al primo turno agli Australian Open e al Challenger di Szekesfehevar, in Ungheria, unite alla netta debacle al secondo turno del Challenger di Zadar contro il connazionale Lukas Meumayer hanno minato ulteriormente l’umore e la consapevolezza di Thiem.

Il messaggio di Dominic

A chiudere il cerchio è arrivata infine la decisione di non prendere parte al Challenger di Napoli, torneo attualmente in corso, al quale avrebbe dovuto prender parte. Dopo qualche giorno l’austriaco ha voluto motivare questo forfait spiegando come stanno realmente le cose: “Ciao a tutti.

Volevo dare a tutti voi un messaggio, soprattutto dopo le voci che sono circolate negli ultimi giorni, e volevo che fosse attraverso i miei social media, in modo che tutti possiate sapere la verità. Come tutti sapete, ho ripreso a lavorare e ad allenarmi dopo gli Australian Open.

Volevo tornare all'allenamento che mi ha reso un grande giocatore. Abbiamo iniziato ad allenarci come quando ero più giovane, con molta intensità, molti colpi e molte ore in campo. Purtroppo, un po' prima del mio ritorno al Challenger ungherese, il mio polso ha iniziato ad avere qualche problema.

Ho ricominciato ad avere quei "click" che mi hanno infastidito molto e che assomigliavano a quelli che avevo avvertito al rientro dall'infortunio di tre anni fa. Inoltre, quella "strana sensazione" è tornata e si è trasformata in dolore nelle ultime settimane.

Infine, c'è una piccola infiammazione: ecco perché mi sono ritirato dal Challenger di Napoli. In questo momento, la situazione è la seguente: ho rallentato un po' i giri, ho abbassato l'intensità degli allenamenti, rendendoli un po' più brevi, perché c'è un po' di ottimismo e buone possibilità che io possa tornare a Estoril.

Voglio giocare di nuovo lì, questo è il mio obiettivo. Grazie per il vostro sostegno, a presto", ha concluso. Un messaggio che non lascia ben sperare e che lo vede sempre più avviato verso un ritiro ipotizzato e paventato qualche tempo fa.