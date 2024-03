Atp Miami - Musetti lotta ma deve cedere alla forza di Alcaraz: ora attende Zverev

"Io e Jannik Sinner come Nadal e Federer?" - Ecco l'opinione di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz dopo la vittoria dell'esordio: "Il risultato non dice la verità"

Il vincitore di 2 titoli Slam non ha mancato l'opportunità e ha archiviato la pratica in poco meno di un'ora e mezza.

L'italiano ha però trovato la forza e l'orgoglio di restituire il break nei gioco successivo: la contro-risposta di Alcaraz non si è fatta attendere nel seguente turno di battuta dell'avversario, che gli ha consentito di salire 5-3 e servire per il match.

Alcaraz ha avuto il controllo della maggior parte degli scambi, spingendo l'avversario a prendersi un rischio eccessivo o a indietreggiare molto dietro la linea di fondo campo. Una tattica che ha funzionato perfettamente, con Musetti che ha provato attraverso delle variazioni (dropshot, ma anche delle improvvise accelerazioni di dritto) a invertire il trend, riuscendoci non con continuità.

L'azzurro è partito un po' contratto e ha inevitabilmente concesso il servizio in apertura a uno spietato Carlitos. Il toscano è cresciuto col passare dei minuti e dei game ma il nativo di Murcia si è dimostrato solidissimo in battuta e sul 5-3 ha chiuso i giochi del primo set con un altro break.

Il 22enne ha giocato un buonissimo tennis, cercando di essere più vicino alla linea di fondo campo e in più di qualche circostanza avvicinarsi alla rete, e ci è voluta la migliore versione del giocatore iberico per indirizzare subito l'incontro e affrontare meno difficoltà possibili (doppio 6-3).

Nella sfida sull'Hard Rock Stadium contro Carlos Alcaraz, il nativo di Carrara ha provato a lottare fino all'ultimo ma ha dovuto cedere il match e il pass per i quarti allo spagnolo, che si è dimostrato più solido e superiore fin dai primi scambi.

Lorenzo Musetti ha chiuso agli ottavi di finale la bella avventura al Miami Open. L'italiano può ritenersi soddisfatto del livello mostrato in campo e del risultato ottenuto, considerando che ha sconfitto due avversari ostici come Roman Safiullin e Ben Shelton.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD