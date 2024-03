Entry list Atp Madrid: Djokovic e Nadal tornano, c'è Alcaraz. Sinner per ora iscritto

© Adam Pretty/Getty Images

È stata pubblicata ufficialmente la lista dei giocatori completa dell'Atp di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio. Trattandosi di un torneo Master 1000, tutti i Big risultano essere al momento iscritti ma, su diversi, la presenza dovrà essere confermata nei prossimi giorni e settimane.

Rafael Nadal e Matteo Berrettini utilizzeranno il ranking protetto per entrare nel tabellone principale e questo aumenta le possibilità che saranno effettivamente in campo per prendere parte alla manifestazione. Al momento è prevista anche la partecipazione di Novak Djokovic all'evento, oltre naturalmente al beniamino Carlos Alcaraz (vincitore delle ultime due edizioni).

5 gli italiani finora nel main draw: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Mentre su 4 sembrano esserci pochi dubbi, bisognerà comprendere cosa deciderà il tennista altoatesino insieme al suo staff.

Madrid è sempre stata una tappa sacrificabile nella programmazione dell'azzurro, soprattutto per il tipo di superficie (terra rossa un po' atipica e diversa dalle altre competizioni) e il fatto che si trovi tra gli appuntamenti di Monte-Carlo e Roma.

È già sicuro che il 22enne rinuncerà a Barcellona; sono attese invece novità riguardo alla capitale spagnola, che dovrebbero presumibilmente giungere a seguito dell'avventura nella città in cui attualmente risiede.

Ecco l'entry list completa

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Jannik Sinner Daniil Medvedev Alexander Zverev Andrey Rublev Holger Rune Casper Ruud Hubert Hurkacz Alex de Minaur Stefanos Tsitsipas Grigor Dimitrov Taylor Fritz Tommy Paul Ugo Humbert Karen Khachanov Ben Shelton Alexander Bublik Sebastian Baez Adrian Mannarino Francisco Cerundolo Frances Tiafoe Nicolás Jarry Lorenzo Musetti Jan-Lennard Struff Tallin Griekspoor Jiri Lehecka Alejandro Davidovich Sebastian Korda Tomas Martin Etcheverry Cameron Norrie Christopher Eubanks Borna Coric Jordan Thompson Laslo Djere Felix Auger-Aliassime Arthur Fils Matteo Arnaldi Roman Safiullin Sebastian Ofner Aslan Karatsev Jack Draper Daniel Evans Alejandro Tabilo Alexei Popyrin Miomir Kecmanovic Gael Monfils Emil Ruusuvuori Zhizhen Zhang Dominik Koepfer Marcos Giron Dusan Lajovic Lorenzo Sonego Daniel Altmaier Facundo Diaz Yannick hanfmann Fabian Marozsan Alexander Shevchenko Mariano Navone Tomas Machac Nuno Borges Andy Murray Flavio Cobolli Roberto Carballés Aleksandar Vukic Christopher O'Connell Pavel Kotov Max Purcell Mackenzie McDonald Jakub Mensik Yoshihito Nishioka Jaume Munar Alex Michelsen Arthur Cazaux Luciano Darderi Denis Shapovalov [ranking protetto] Matteo Berrettini [ranking protetto] Rafael Nadal [ranking protetto] Marin Cilic [ranking protetto]

Thiago Seyboth Wild Botic van de Zandschulp Taro Daniel Pedro Cachín Luca Van Assche Soonwoo Kwon Rinky Hijikata Arthur Rinderknech Stan Wwarinka Daniel Elahi Galan

I primi alternates, pronti a subentrare in caso di rinunce: