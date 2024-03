Atp/Wta Miami: La prima semifinale femminile è Azarenka-Rybakina. Avanza Zverev

© Megan Briggs-Getty Images

Sarà tra Victoria Azarenka e Elena Rybakina la prima semifinale del Wta 1000 di Miami. La giocatrice bielorussa ha vinto una battaglia durissima contro Yulia Putintseva mentre la kazaka ha avuto la meglio dopo una vera e propria maratona della greca Maria Sakkari.

Nel primo quarto di finale la tre volte campionessa del Miami Open Victoria Azarenka ha superato 7-6, 1-6, 6-3 Yulia Putintseva. La giocatrice bielorussa ha avuto bisogno di 2 ore e 55 minuti di gioco ed è la quinta volta nella sua carriera che è in semifinale a Miami.

Torneo che ha già vinto in tre occasioni, nel 2009, nel 2011 e nel 2016. Azarenka ha dovuto salvare tre set point sul servizio della Putintseva sul 5-4 nel primo set, poi ha mancato due set point sul 6-5 prima di vincere il tie-break.

Putinseva ha dominato il secondo mentre Azarenka è andata in fuga nel terzo e non è stata più ripresa. La finalista del 2023 e testa di serie numero 4 del torneo di Miami Elena Rybakina si è qualificata per le semifinali vincendo 7-5, 6-7, 6-4 contro la testa di serie numero 8 Maria Sakkari.

La partita è durata 2 ore e 48 minuti. Rybakina ha vinto il primo set, ha perso un secondo set lottatissimo contro la finalista di Indian Wells per poi fare la differenza nel momento decisivo del terzo parziale. Oggi si giocano gli altri due quarti di finale del Wta di Miami tra Garcia e Collins e tra Alexandrova e Pegula.

Atp Master 1000 di Miami, avanzano Zverev e Dimitrov, fuori de Minaur

Lotta pazzesca tra Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz negli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Miami. Il giocatore bulgaro ha vinto col punteggio di 3-6 6-3 7-6 e ora sfiderà Carlos Alcaraz nei quarti di finale.

Partita di assoluto livello con Dimitrov che è riuscito a piazzare la zampata vincente nel tie break finale portato a casa per sette punti a tre. Continua a sorprendere l'ungherese Fabian Marozsan che dopo aver dominato Holger Rune e superato Popyrin elimina anche la nona testa di serie Alex de Minaur con l'insolito punteggio di 6-4, 0-6, 6-1 in una partita giocata a fasi alterne da entrambi i giocatori.

Nei quarti di finale Maroszan affronterà la quarta testa di serie, Alexander Zverev. Il tedesco ha eliminato senza problemi nell'ultimo match della notte Karen Khachanov 6-1, 6-4. Quindi dall'alto al basso del tabellone i quarti maschili dell'Atp di Miami sono: Alcaraz-Dimitrov, Zverev-Maroszan, Jarry-Medvedev, Machac-Sinner.

I due quarti della parte bassa del tabellone si giocano già oggi.