Atp/Wta Miami, Day 8: l'orario ufficiale del quarto tra Jannik Sinner e Tomas Machac

© Al Bello-Getty Images

Il torneo Atp Master 1000 e WTA 1000 di Miami sta per entrare nelle giornate finali. Si sono già giocati i primi due quarti di finale del tabellone femminile e oggi si giocano gli altri due allineando in questo modo il torneo alle semifinali.

Leggermente più indietro il torneo maschile visto che oggi si giocheranno i primi due quarti di finale e alle semifinali ci si allinea domani. Le partite di singolare di oggi mercoledì 27 marzo saranno concentrate tutte solamente sul campo centrale.

Sullo Stadium si inizia a partire dalle 18 ora italiana con il quarto di finale tra la francese Caroline Garcia e la giocatrice statunitense Danielle Collins. A seguire - ed è la partita che interessa più da vicino gli appassionati italiani - c'è il quarto di finale tra Jannik Sinner e il ceco Tomas Machac che ieri ha estromesso Matteo Arnaldi.

La partita dipende dal singolare femminile che la precede ma si giocherà non prima delle 20 ora italiana.

Atp Master 1000 Miami, in sessione serale in campo Daniil Medvedev

In sessione serale in Florida, andranno in campo Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 14 del torneo, che ha estromesso la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la giocatrice americana Jessica Pegula testa di serie numero 5 del torneo.

Giocheranno non prima di mezzanotte ora italiana. Chiuderanno il prorgramma non prima delle 1.30 ora italiana, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 del torneo contro il sorprendente giocatore cileno Nicolas Jarry testa di serie numero 22.

Che cosa prevede la programmazione del torneo da qui a domenica? Dopo la giornata di oggi ecco la "schedule" del torneo di Miami. Domani, giovedì 28 marzo sono in programma gli ultimi due quarti di finale del singolare maschile e entrambe le semifinali femminili.

Venerdì 29 marzo è la giornata delle semifinali del singolare maschile, sabato 30 marzo ci sarà la finale femminile e domenica 31 marzo conclusione del torneo di Miami con la finale maschile.