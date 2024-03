Atp Miami - Jannik Sinner non sbaglia contro O'Connell e vola ai quarti di finale

© Al Bello/Getty Images

Un'altra partita dura, complessa e problematica. Un'altra vittoria sofferta e da campione. Jannik Sinner, nonostante un avvio negativo, non si è lasciato condizionare dal punteggio e da qualche gratuito di troppo, e ha proseguito per la sua strada convinto di poter risolvere la situazione con la sua solita calma.

Jannik Sinner ha portato a casa il risultato - anche oggi - nonostante tutto e nonostante tutti. Christopher O'Connell, che aveva sconfitto l'altoatesino nell'unico precedente datato 2021, ha giocato la sua onestà partita e creato diverse difficoltà al 22enne di San Candido.

Sinner ha saputo attendere l'istante giusto per ristabilire le gerarchie, assumure il totale controllo nel secondo set e conquistare i quarti di finale al Miami Open per il quarto anno consecutivo chiudendo 6-4, 6-2.

Atp Miami - Jannik Sinner vola ai quarti di finale: battuto O'Connell

Sinner ha rimontato da 0-40 nel game inaugurale, ma colpito un dolorso doppio fallo sulla quarta occasione offerta a O'Connell.

L'australiano si è salvato alla grande nel quarto e nel sesto gioco con il classico schema servizio-dritto e una splendida gestione della palla a rete; non ha fatto altrettanto sul 4-3. L'azzurro si è ribellato e ha folgorato l'avversario con un magnifico passante in corsa.

Un passante trasformatosi presto nel preludio di una nuova alba. Sinner ha infatti sorpreso in risposta O'Connell anche sul 5-4 adoperando una difesa monumentale sul set point. Sono bastati pochi minuti per capire quale sarebbe stato l'andamento del secondo parziale, perché il numero tre del mondo ha guadagnato il tre a zero e lanciato un chiaro messaggio.

Il prossimo rivale di Sinner sarà Tomas Machac, giustiziere di Matteo Arnaldi. Non poteva che arrivare sul suo amato cemento la vittoria numero 350 in carriera per Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto Dominik Koepfer con il punteggio di 7-6( 5) , 6-0 e ai quarti di finale troverà dall'altra parte della rete Nicolas Jarry.

Il nativo di Mosca ha iniziato bene il match con il tedesco - come testimonia il break siglato in apertura - ma improvvisamente smarrito la strada e commesso alcuni insoliti errori. Sotto 0-4 nel tie-break, Medvedev ha cambiato passo e costretto Koepfer a giocare sempre un colpo in più.

Una tattica che ha dato i suoi frutti e permesso al russo di portare a casa sette degli ultimi otto punti e rialzare la testa. Nel secondo set, Koepfer è uscito mentalmente dalla partita e subito un duro bagel. Jarry, da parte sua, ha eliminato la testa di serie numero sette Casper Ruud con un importante 7-6( 3) , 6-3.