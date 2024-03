© Al Bello/Getty Images

A soli due punti da quella che sarebbe diventata una pesantissima sconfitta ai danni di Andy Murray al terzo turno, Tomas Machac ha trovato il modo di salvarsi e approdare agli ottavi giocando con coraggio l'ultima parte del tie-break.

Un successo che gli ha conferito ulteriore fiducia e ha sicuramente contribuito a costruire le basi per ottenere il risultato più importante in carriera al Miami Open. Grazie alla vittoria ai danni di Matteo Arnaldi, il tennista ceco ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un evento Masters 1000.

Niente da fare dunque per il nativo di Sanremo, che non è riuscito a fare la differenza nei momenti clou di una partita complicata e si è arreso con il punteggio di 3-6, 3-6.

Atp Miami - Machac pone fine al torneo di Arnaldi: sfiderà Jannik Sinner ai quarti?

Arnaldi è partito meglio del suo avversario, ma il lungo sforzo profuso nel primo game in risposta non gli ha comunque consentito di procurarsi palle break.

Con il passare dei minuti, Machac è diventato sempre più solido riducendo drasticamente il numero di gratuiti e ha bussato alla porta dell'azzurro nel quinto game. Arnaldi ha commesso tre errori di fila, l'ultimo con il dritto sulla chance offerta al ceco.

Il 23enne di Beroun ha conservato il vantaggio con maestria e condotto il secondo assalto sul 5-3, quando Arnaldi ha pasticciato sul set point sbagliando la direzione del dritto in avanzamento. La seconda frazione di gioco si è accesa nel sesto game.

L'azzurro ha vissuto un nuovo passaggio a vuoto e sulla palla break tentato un difficile serve & volley che Machac ha intercettato e trasformato in un eccezionale passante. La tanto attesa reazione di Arnaldi non è mai arrivata.

Machac attenderà ai quarti di finale il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Christopher O'Connell. I due scenderanno in campo sul Grandstand al termine dell'incontro tra Casper Ruud e Nicolas Jarry. L'australiano è in vantaggio nel computo degli scontri diretti contro Sinner e si è imposto nel 2021 in due set al torneo di Atlanta.