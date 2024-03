Tre italiani negli ottavi in un torneo Master 1000 sul veloce, non era mai successo

© Al Bello/Getty Images

Tre giocatori italiani hanno raggiunto gli ottavi di finale in un Master 1000 non sulla terra battuta. Non era mai successo in passato quello che si è concretizzato in questo Atp Master 1000 di Miami. Quella di oggi è una prima volta assoluta in un torneo di questo livello sul cemento dalla loro istituzione nel 1990.

Con il successo della notte su Ben Shelton, Lorenzo Musetti ha raggiunto Jannik Sinner e Matteo Arnaldi che avevano già conquistato il pass per gli ottavi nella giornata di ieri. E oggi si giocano tutte le sfide degli ottavi del singolare maschile.

I tre giocatori italiani che per la prima volta sono negli ottavi in un Master 1000 sul cemento avranno queste partite. Lorenzo Musetti sarà chiamato alla sfida più dura contro il numero 2 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner affronterà invece l'australiano Christopher O'Connell. Infine Matteo Arnaldi - che però sarà il primo a scendere in campo in ordine temporale alle 16 - affronterà il giocatore della Repubblica Ceca Tomas Machac.

Tre italiani negli ottavi in un 1000: ci sono quattro precedenti tutti sulla terra battuta

Non è la prima volta però che ci sono 3 giocatori italiani in assoluto negli ottavi di finale di un Master 1000. E' la quinta volta in assoluto che questo fatto avviene.

Ci sono 4 precedenti dalla creazione di questa categoria di tornei nel 1990. Due risultati sono addirittura migliori. Ma tutti i precedenti sono in tornei sulla terra battuta. Nel 1992 quattro italiani negli ottavi di finale ad Amburgo ed erano Omar Camporese, Stefano Pescosolido, Cristiano Caratti e Renzo Furlan.

Stesso risultato con 4 giocatori negli ottavi di finale al torneo di Roma 2020 con Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia. Poi lo stesso risultato di oggi a Miami con 3 italiani negli ottavi era stato centrato a Montecarlo 2019 con Fabio Fognini che poi vinse il titolo, Sonego e Cecchinato e a Montecarlo 2023 con la presenza contemporanea in ottavi di Sinner, Musetti e Berrettini.