Atp Miami, Day 7: Italia protagonista, ecco quando giocano Sinner, Arnaldi e Musetti

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi saranno i tre protagonisti italiani della giornata di martedì 26 marzo all'Atp Master 1000 di Miami. Vediamo il programma completo di un'altra giornata che si presenta molto intensa.

Tre giocatori italiani presenti negli ottavi di finale del singolare maschile. Vediamo ordine di gioco e orari delle partite. Il programma si apre sul campo centrale, Stadium 1, alle 17 italiane con la sfida di ottavi di finale tra il giocatore tedesco Koepfer e il russo Medvedev, testa di serie numero 3 del torneo.

A seguire ma non prima delle 19 ora italiana il quarto di finale femminile tra la bielorussa Azarenka e la tennista kazaka Putinseva. Non prima delle 20.30 orario italiano la sfida tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Nella sessione serale al via da mezzanotte ora italiana il quarto di finale femminile tra la greca Sakkari e la kazaka Rybakina, testa di serie numero 4 del torneo femminile.

Infine, non prima delle 1.30 ora italiana la partita di ottavi di finale tra Alexander Zverev e il russo Khachanov.

Jannik Sinner e Matteo Arnaldi impegnati entrambi sul Grand Stand

Gli organizzatori del torneo di Miami hanno deciso di collocare sia Jannik Sinner che Matteo Arnaldi sul Grand Stand.

Matteo Arnaldi aprirà il programma su quel campo dalle 16 ora italiana affrontando il giocatore della Repubblica Ceca Machac. A seguire, quindi presumibilmente attorno alle 18-18-30 orario italiano la partita tra Ruud e Jarry.

A seguire quindi intorno alle 20.30-21 orario italiano, l'ottavo di finale che vedrà in campo Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del torneo, e l'australiano O'Connell. Successivamente andrà in campo il bulgaro Dimitrov contro il polacco Hurcakz.

In sessione serale non prima di mezzanotte ora italiana la partita tra l'australiano De Minaur e il giocatore ungherese Maroszan. Ecco il programma integrale dell'Atp/Wta di Miami di martedì 26 marzo.