Atp Miami: Lorenzo Musetti batte Ben Shelton e vola agli ottavi contro Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti contro Ben Shelton era la partita decisamente più attesa della giornata per il tennis italiano. Il tennista di Carrara, diventato da pochi giorni papà di Ludovico, ha battuto il giocatore americano col punteggio di 6-4 7-6 e si è qualificato per gli ottavi di finale.

Grandissima partita di Musetti che raggiunge Jannik Sinner e Matteo Arnaldi negli ottavi di finale di Miami. L'inizio è stato contrassegnato dai servizi. Il tennista italiano nel quinto game è riuscito a mettere la testa avanti strappando il servizio a zero al giocatore americano.

Shelton qui ha provato a forzare i colpi per recuperare subito il break ma il giocatore italiano ha tenuto benissimo trovando anche soluzioni vincenti di altissima qualità con il rovescio. Musetti si è portato 4-2, ha avuto anche una palla break per andare avanti di due break sul 5-2 ma Shelton è riuscito ad annullarla.

Sul game successivo è stato Musetti ad andare in difficoltà ma è risalito dallo 0-30 per allungare sul 5-3. Musetti al decimo game ha chiuso 6-4 il primo set in 40 minuti con un meraviglioso rovescio vincente.

L'americano è partito forte nel secondo set, ha preso più campo ed è andato subito 3-0 e poi 4-1. Musetti è stato bravissimo a rientrare nel set sul 4-4. L'azzurro ha avuto 5 palle break per andare sopra 5-4 e 6-5 ma non è riuscito a concretizzarle.

Nel gioco decisivo Musetti è arrivato a match point sul 6-5 e ha chiuso alla prima occasione. Vittoria meritata per un ottima versione di Musetti. Che ora sfiderà in ottavi di finale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha eliminato Gael Monfils.

La partita era molto attesa ma il giocatore francese ha potuto opporre poca resistenza di fronte ai colpi del giocatore spagnolo. Primo set dominato 6-2, testa di serie numero 1 del torneo già in fuga anche nel secondo set, Monfils ha provato a rientrare ma l'iberico ha poi chiuso 6-2 6-4.

Alcaraz-Musetti è l'ottavo di finale della parte più alta del tabellone.

Atp Master 1000 Miami: successi per Dimitrov, Hurkacz, Zverev e De Minaur

Dominio del bulgaro Grigor Dimitrov contro il tedesco Yannick Hanfmann: di fatto non c'è stata partita e punteggio 6-1 6-0.

Dimitrov ora giocherà in un ottavo di finale molto interessante contro il polacco Hubert Hurkacz che ha superato dopo una lunga battaglia Sebastian Korda. Primi due set contrassegnati dai servizi, sul 2-1 del terzo set il giocatore polacco è riuscito a strappare il servizio a Korda che non è più riuscito a rientrare.

Finale 7-6 6-7 6-3 per il polacco. La testa di serie numero 4, il tedesco Alexander Zverev ha superato in due set l'americano Christopher Eubanks col punteggio di 7-6 6-3. Per lui in ottavi ora la sfida contro Khachanov che ha eliminato in un quarto di finale lottatissimo l'argentino Francisco Cerundolo col punteggio di 6-1 5-7 7-6.

Vittoria anche per Alex de Minaur contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 7-6 6-4. Australiano che ora giocherà contro l'ungherese Fabian Maroszan che dopo aver dominato Holger Rune ha battuto anche l'australiano Alexej Popyrin col punteggio di 7-5 6-3.

Ecco gli ottavi di finale del torneo Atp Master 1000 di Miami dall'alto al basso del tabellone: Alcaraz-Musetti; Dimitrov-Hurkacz; A.Zverev-Khachanov; De Minaur-Maroszan; Ruud-Jarry; Koepfer-Medvedev; Machac-Arnaldi, O'Connell-Sinner.