Atp Miami: Medvedev avanza. Ecco gli avversari di Jannik Sinner e Matteo Arnaldi

Sarà Tomas Machac l'avversario di Matteo Arnaldi negli ottavi di finale del torneo Atp Master 1000 di Miami. Il giocatore della Repubblica Ceca ha eliminato dopo una maratona Andy Murray che al primo turno aveva estromesso Matteo Berrettini.

5-7 7-5 7-6 il punteggio finale per Machac che è stato più lucido del tennista scozzese nei momenti chiave del tie break finale vinto per 7 punti a 5. La partita è durata complessivamente tre ore e 28 minuti.

L'avversario in ottavi di finale di Jannik Sinner che ha avuto la meglio in rimonta sull'olandese Griekspoor è il giocatore australiano Christopher O'Connell che ha battuto in una partita molto combattuta finita 7-6 7-6 il giocatore americano classe 2000 Martin Damm.

Tra O'Connell e Sinner c'è un solo precedente datato 2021 al torneo Atp di Atlanta sul cemento all'aperto con vittoria dell'australiano. Sinner avrà anche una motivazione extra quindi per cercare di rimettere in parità il bilancio delle sfide col giocatore australiano.

Nessun problema per Casper Ruud che ha battuto nettamente in due set lo spagnolo Davidovich Fokina col punteggio di 6-3 6-4. Per lui ora ottavo di finale contro Jarry che ha sconfitto in 3 set Seyboth Wild. A sorpresa esce Ugo Humbert sconfitto da Dominik Koepfer col punteggio di 3-6 6-4 6-3.

Nell'ultimo incontro della sessione serale come da previsioni pochi problemi per Daniil Medvedev che ha superato Cameron Norrie reduce dalla battaglia vinta contro Flavio Cobolli. Lotta nel primo set vinto dal russo 7-5 che poi ha dilagato nel secondo set.

Punteggio finale 7-5 6-1.

Wta 1000 Miami, nel singolare femminile Iga Swiatek soffre ma batte Noskova

Terzo incontro in pochi mesi tra Iga Swiatek e Linda Noskova che aveva clamorosamente eliminato la numero 1 del mondo nel primo torneo del Grande Slam della stagione in Australia.

Se a Indian Wells era arrivata la netta rivincita di Swiatek questa volta ha vinto di nuovo la giocatrice polacca ma è stata lotta con Noskova che ha conquistato il primo set al tie break. Swiatek poi ha vinto secondo e terzo parziale col punteggio di 6-4.

A proposito di partite che si sono viste con continuità in questo inizio d'anno la francese Caroline Garcia ha battuto di nuovo Naomi Osaka col punteggio di 7-6 7-5. Dominio infine di Danielle Collins che ha travolto Elina Avanesyan 6-1 6-2.