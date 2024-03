Atp/Wta Miami, Day 6: quando si gioca la partita tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton

© Clive Brunskill/Getty Images

Ricco programma nella giornata di lunedì 25 marzo all'Atp Master 1000 e al Wta 1000 di Miami. In campo un solo giocatore italiano in singolare e si tratta di Lorenzo Musetti che cercherà di raggiungere Matteo Arnaldi e Jannik Sinner che si sono già qualificati per gli ottavi di finale.

Non ci sono più presenze italiane invece nel singolare femminile dopo l'eliminazione di Jasmine Paolini. Vediamo il programma dei campi principali del torneo di Miami. Sullo Stadium si apre alle 17 ora italiana con la partita tra la testa di serie numero 4 Alexander Zverev e il giocatore americano Eubanks.

A seguire ma non prima delle 18 ora italiana la partita tra l'americana Keys e la giocatrice del Kazakistan Rybakina. Ancora singolare femminile sullo Stadium con la partita della testa di serie numero 3 Gauff contro la francese Garcia.

In sessione serale sul campo principale, non prima di mezzanotte ora italiana, l'affascinante sfida tra la testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz e il francese Gael Monfils. Chiude il programma non prima delle 1.30 italiane la partita tra la prima testa di serie del torneo femminile Iga Swiatek e la russa Alexandrova.

Lorenzo Musetti programmato come ultimo incontro sul campo Buchholz

Sul Grand Stand si apre con il singolare femminile tra Sakkari e Kalinskaya dalle 16 italiane. Poi c'è la partita tra de Minaur e Struff. A seguire Korda-Hurkacz e Dimitrov-Hanfmann.

In sessione serale da mezzanotte ora italiana il derby americano tra Navarro e Pegula. Sul campo Butch Buchholz si inizia alle 16 ora italiana con la sfida tra Cerundolo e Khachanov, non prima delle 17 Putinseva-Kalinina, poi Azarenka-Boulter e Cirstea-Collins.

Poi sarà la volta di Lorenzo Musetti che affronta Ben Shelton come ultimo incontro su questo campo. Veramente difficile ipotizzare un orario di gioco di Musetti che dipenderà dall'andamento delle partite precedenti ma sembra improbabile che Musetti possa scendere in campo prima delle 22-22.30 ora italiana.

Sul campo 1 infine impegnati poi alle 16 italiane l'australiano Popyrin e l'ungherese Maroszan. Ecco il programma completo di lunedì 25 marzo a Miami.