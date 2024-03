Atp Miami - Sinner soffre ma supera Griekspoor in rimonta. Arnaldi batte Shapovalov

© Brennan Asplen/Getty Images

"Sto giocando bene ma arriveranno momenti difficili" . Jannik Sinner aveva avvisato tutti qualche settimana fa, quando era ancora imbattuto nel 2024. Il 22enne di San Candido sapeva che avrebbe dovuto fare i conti con giornate no, ma anche che l'attitudine da adoperare sarebbe stata decisiva per superare le avversità nel modo migliore.

Al terzo turno del Miami Open è arrivata l'ennesima dimostrazione di forza di Sinner. L'italiano ha saputo soffrire e attendere che il vento cambiasse direzione; la pioggia gli ha forse dato una mano interrompendo il match con Tallon Griekspoor a metà secondo set.

Sinner ha reagito alla grande, completato la rimonta con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-1 e guadagnato l'accesso agli ottavi di finale.

Atp Miami - Sinner soffre ma batte Griekspoor in rimonta. Arnaldi batte Shapovalov

Per uno strano scherzo del destino, Sinner ha tenuto a zero quattro dei primi cinque turni di battuta perdendo in tutto solo due punti.

Griekspoor, che ha dovuto annullare tre palle break - due consecutive - nel quarto game, è stato bravo a reggere l'urto e sul 5-5 a impensierire l'altoatesino in risposta. Nell'unico gioco in cui ha esitato al servizio, però, Sinner ha affossato il dritto in rete nel momento meno opportuno.

L'olandese non ha tremato e ha chiuso il set con autorevolezza. Sul 3-3, nel secondo parziale, la pioggia ha imposto una pausa di circa un'ora alla partita. Appena rientrato in campo, Sinner si è dato da fare e solo il dritto rivale gli ha impedito di pareggiare i conti sul 5-4.

Pochi minuti dopo, l'azzurro è tornato a bussare alla porta dell'olandese, che ha affossato il dritto in rete sul set point. Griekspoor ha accusato il colpo e ceduto subito la battuta nella terza frazione in cui ha raccolto un solo game.

Vola agli ottavi anche Matteo Arnaldi, capace di battere Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3, 7-6( 7) . Il nativo di Sanremo, come accaduto a Sinner, ha svoltato al termine dell'interruzione per pioggia e brekkato il canadese, colpevole di aver colpito un brutto dritto.

Nel settimo game, Arnaldi ha rimontato da 15-40 e salvato in tutto tre palle del contro break spegnendo le speranze di rimonta di Shapovalov. Avanti nel secondo, un passaggio a vuoto ha complicato i piani di Arnaldi e rimesso in gioco il canadese sul 4-5.

Il 23enne ha portato a casa un tie-break in cui ha evitato il terzo set grazie a un provvidenziale servizio vincente. .Un incredibile colpo di scena, soprattutto considerando l'entità del punteggio, ha caratterizzato il primo match maschile disputato sullo Stadium.

Un nervoso e falloso Holger Rune ha giocato una partita troppo negativa per essere vera e ha rimediato un sonoro 1-6, 1-6 ai danni di Fabian Marozsan. L'ungherese ha contribuito a rendere ancora più buia la giornata del danese esprimendo un tennis di alto livello, ma la prestazione di Rune non si è rivelata all'altezza delle aspettative.

Fuori anche Jiri Lehecka a causa dell'ottimo rendimento di Alexei Popyrin. Due risultati che sorridono ad Alex de Minaur, presente nella stessa parte di tabellone delle teste di serie numero 6 e 26. L'australianno ha fatto il suo dovere e sconfitto Soonwoo Kwon; una vittoria che gli permetterà di affrontare Jan-Lennard Struff, giustiziere di Daniel Altmaier.