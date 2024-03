Atp/Wta Miami - Prima vittoria di papà Musetti. Paolini cade contro Navarro

© Clive Brunskill/Getty Images

La prima vittoria da papà assume sempre un sapore particolare e speciale. Lorenzo Musetti, uno degli ultimi tennisti a causa delle pessime condizioni meteorologiche fra venerdì e sabato, ha conquistato un bel successo all’esordio in quel di Miami.

Il nativo di Carrara ha saputo superare in due set il russo Roman Safiullin, raggiungendo così il terzo turno. Un risultato tutt’altro che semplice quello raggiunto dall’azzurro, approdato in Florida solo a inizio settimana per la nascita del suo primogenito Ludovico e, dunque, con meno giorni a disposizione per adattarsi alle complicate condizioni.

Primo set molto equilibrato fra i due: il 26enne ha ottenuto un break in apertura di match ma è stata immediata la risposta dell’italiano nel ristabilire la parità. Lo stesso è accaduto quando il 22enne si è trovato in vantaggio 4-2.

Sul 5-5 il classe 2002 non ha avuto particolari problemi al servizio, mentre Safiullin ha quasi regalato il set al suo avversario: avanti 40-0, il russo è incappato in una serie di gratuiti e alla fine Musetti ne ha approfittato per chiudere 7-5, evitando così il tie-break.

Nel secondo parziale, dall’1-1, Lorenzo ha alzato ulteriormente il livello del suo tennis al contrario del rivale. Il toscano ha conquistato il break nel terzo gioco e poi nel sesto: in poco tempo, è stato abile a portarsi a casa la contesa (6-1).

Al terzo turno anche lo statunitense Ben Shelton, che sarà proprio il prossimo avversario di Musetti. Si ferma con una sola affermazione l’avventura di Jasmine Paolini al Miami Open. Come accaduto a San Diego nel 2023 e in Qatar a febbraio, Emma Navarro ha sconfitto la 28enne azzurra.

Questa volta però la statunitense (una delle rivelazioni di questo inizio di stagione nel circuito Wta, insieme alla stessa italiana) ha dovuto faticare molto di più per mettere in cassaforte la vittoria. La 20esima testa di serie del tabellone principale è partita col piede giusto e ha indirizzato l’esito del primo set, concluso col punteggio di 6-2.

Nel secondo la numero 14 del mondo ha dimostrato di voler continuare a lottare e non arrendersi così facilmente. La grinta dell’italiana è stata premiata con un 6-3 e l’opportunità di giocarsi tutto nel terzo decisivo set.

A quel punto però, Paolini ha pagato un po’ di stanchezza e Navarro non ha accusato psicologicamente il colpo del secondo parziale perso e risposto da grande: risultato un severo 6-0.