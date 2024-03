Atp/Wta Miami: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev senza problemi. Fuori Aryna Sabalenka

© Al Bello-Getty Images

Daniil Medvedev ha iniziato con il piede giusto il suo tentativo di difesa del titolo al Miami Open. Il giocatore russo ha sconfitto Marton Fucsovics 6-4 6-2 raggiungendo il terzo turno nel quale ora affronterà il giocatore britannico Cameron Norrie che ha sconfitto dopo una lunga battaglia il nostro Flavio Cobolli. Medvedev non ha avuto nessun problema contro il giocatore ungherese.

Nessun problema nella sua partita d'esordio nemmeno per Carlos Alcaraz. Il giocatore spagnolo, recente campione al torneo di Indian Wells, ha avuto nettamente la meglio suo connazionale Roberto Carballes Baena col punteggio di 6-2 6-1.

Carballes Baena ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità ma Alcaraz non gli ha concesso nessuna occasione per entrare in partita. Gael Monfils ha superato in rimonta l'australiano Jordan Thompson è si è conquistato una sfida di prestigio proprio contro la testa di serie numero 1 del torneo.

Anche Alexander Zverev si è disimpegnato bene in una partita che poteva nascondere qualche insidia ma ha piegato 6-2 6-4 la resistenza del giocatore canadese Felix Auger Aliassime. Vittorie anche per Korda che ha avuto la meglio 6-7 6-3 6-4 di Bautista Agut, per Cerundolo su Ofner e per Khachanov che ha battuto in due set Djere.

Wta Miami, eliminata Aryba Sabalenka, avanza Elena Rybakina

La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka e la numero 6 Ons Jabeur sono state eliminate dal torneo WTA 1000 di Miami. Anhelina Kalinina ha sconfitto Sabalenka col punteggio di 6-4 1-6 6-1.

Kalinina è risalita da un break sotto nel primo set per poi vincere 6-4, dominio Sabalenka nel secondo parziale. Kalinina è andata 4-0 nel terzo set e ha chiuso 6-1 in 2 ore e 2 minuti. Ancora in difficoltà Ons Jabeur che ha perso al secondo turno contro Elina Avanesyan 6-1, 4-6, 6-3.

La numero 3 Elena Rybakina ha vinto a fatica contro l'americana Taylor Townsend 6-3, 6-7, 6-4. Netta vittoria di Anna Kalinskaya che ha battuto 6-3 6-1 Jelena Ostapenko. Ha vinto facile anche Katie Boulter che ha dato 6-2 6-3 a Beatriz Haddad Maia.