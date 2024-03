Atp/Wta Miami, Day 5: ecco quando gioca Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor

© Clive Brunskill-Getty Images

Torna in campo Jannik Sinner, testa di serie numero 2 che affronta l'olandese Tallon Griekspoor. E c'è anche in campo Matteo Arnaldi contro Denis Shapovalov. E ancora l'esordio di Lorenzo Musetti oltre a Jasmine Paolini impegnata nel tabellone femminile.

Vediamo il programma di domenica 24 marzo nell'Atp Master 1000 e nel Wta 1000 di Miami. Sul campo centrale, Stadium 1, si inizia alle 17 ora italiana con la partita tra l'americana Gauff e la francese Dodin. A seguire non prima delle 18 ora italiana gioca il danese Holger Rune contro l'ungherese Fabian Maroszan.

Poi sarà la volta sul campo centrale di Jannik Sinner. Il campione degli Australian Open sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor come terzo incontro quindi presumibilmente attorno alle 20.30-21 orario italiano. In sessione serale sullo Stadium 1 la nuova sfida tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la ceca Noskova.

Non si inizia prima di mezzanotte ora italiana. A chiudere, non prima delle 1.30 ora italiana la partita tra il britannico Norrie che ha eliminato il nostro Cobolli e il russo Daniil Medvedev.

Ecco dove giocheranno Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini

Non solo Jannik Sinner in campo in questa giornata tra gli italiani.

Sul campo Butch Buchholz, Jasmine Paolini aprirà il programma a partire dalle 16 ora italiana sfidando la statunitense Navarro. Su quello stesso campo a seguire quattro incontri del singolare maschile: De Minaur-Kwon; Machac-Murray; Jarry-Seyboth Wild e Humbert-Koepfer.

Lorenzo Musetti, dopo il rinvio della sua partita nella giornata di ieri, apre il programma sul campo numero 1. Sfiderà il russo Safiullin a partire dalle 16 ora italiana. Sullo stesso campo seconda partita tra Dimitrov e Tabilo e come terzo incontro ci sarà la partita di Matteo Arnaldi contro Denis Shapovalov.

Presumibilmente attorno alle 20.00-20.30 ora italiana. Ecco il programma completo di domenica 24 marzo a Miami.