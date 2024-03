© Michael Owens/Getty Images

Iniziare il match contro la numero uno del mondo colpendo sei doppi falli, di cui due sulle palle break offerte nei primi due turni di battuta, non è di certo la tattica giusta per mettere pressione a Iga Swiatek. La falsa partenza di Camila Giorgi ha reso probabilmente la vita più facile a una tennista in grado di dare continuità ai suoi risultati nel circuito femminile.

La polacca ha ringraziato l'azzurra per averle spianato la strada e permesso di familiarizzare con le condizioni di gioco presenti al Miami Open.

Atp/Wta Miami - Arnaldi batte Bublik, fuori con onore Cobolli. Giorgi ko con Swiatek

Swiatek ha successivamente fermato Giorgi anche sul 5-1 lasciandole un solo game.

Il secondo set ha seguito lo stesso identico percorso e il match è terminato con un pesantissimo 6-1, 6-1. Non è scesa in campo la migliore versione di Alexander Bublik e per gli appassionati di tennis è stato forse un peccato, perché la partita tra il kazako e Matteo Arnaldi avrebbe potuto regalare molto più spettacolo.

Il tennista di Sanremo ha svolto il suo compito in maniera eccellente e gestito con grande personalità tutte quella fasi della disputa che di solito finiscono per accendere Bublik anche nelle giornate no. Eppure l'incontro si è aperto proprio con un break a favore di Bublik.

Arnaldi ha però siglato l'immediato contro break grazie a un discreto passante. Sul 5.4, Bublik ha deciso di complicarsi la vita e sul set point offerto al rivale si è imbarcato in un arduo tentativo di palla corta recuperata senza patemi dall'azzurro.

Nel secondo parziale, Bublik ha provato e sbagliato il serve & volley uscendo completamente dal match. Arnaldi si è rivelato impeccabile nell'unico istante di tensione e ha rimontato da 15-40 sul 3-1 pescando un servizio vincente e un ace.

Il giocatore classe 2001 ha chiuso con il punteggio di 6-4, 6-1 e raggiunto al terzo turno Denis Shapovalov. Esistono sconfitte che non sono vere sconfitte. Flavio Cobolli avrà anche perso contro Cameron Norrie, ma ha mostrato di possedere il carattere di chi non sa arrendersi e lotta fino all'ultimo punto per prevalere.

Dopo aver perso il primo set per pochi ma fondamentali dettagli ed essersi ritrovato due volte sotto di un break, l'italiano ha agguantato il tie-break annullando con coraggio tre match point nella parte finale del secondo.

Gestire alla perfezione il tie-break non ha ovviamente restituito energie a uno stanco Cobolli. Nella frazione decisiva, Norrie ha sfruttato la maggiore tenuta fisica e staccato il pass per una importante sfida con il campione in carica Daniil Medvedev.