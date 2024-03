Atp/Wta Miami - Sinner supera Vavassori, ecatombe di teste di serie. Ok Paolini

© Matthew Stockman/Getty Images

La pioggia ha imposto un lungo ritardo, soprattutto sullo Stadium, anche nel Day 4 del Miami Open. Il programma è iniziato tre ore dopo l'orario previsto, quattro nel caso del campo principale reso ancora più scivoloso dalla forte umidità presente in Florida.

A regalare il primo sorriso azzurro di giornata agli appassionati di tennis italiani ci ha pensato Jasmine Paolini. L'incontro con la qualificata Katie Volynets è ripreso sul punteggio di 7-6( 8) 4-5 e ha visto Paolini entrare in campo con la giusta mentalità.

La 28enne ha ottenuto il break sul 5-5 approfittando del dritto spedito oltre la linea di fonda dall'avversaria ed è stata impeccabile quando ha servito per il match. La sua prossima rivale sarà Emma Navarro. Avanzano Jessica Pegula - che ha beneficiato del ritiro di Lin Zhu - Leylah Fernandez e Danielle Collins.

Atp Miami - Sinner vince il derby con Vavassori. Ecatombe di teste di serie

Jannik Sinner si è confermato uomo derby anche a Miami e ha aggiornato sul 12-0 il record delle partite vinte contro i connazionali nel circuito maggiore.

L'altoatesino ha voluto mettere subito le cose in chiaro e ha brekkato Andrea Vavassori sul 3-2; quest'ultimo non è riuscito a superare la rete con lo slice difensivo. Sinner ha protetto con cura il vantaggio fino al 6-3 e alzato ulteriormente il livello nella seconda frazione di gioco lasciando a zero in risposta Vavassori nel quinto game.

Il piemontese si è salvato nel game successivo, ma il 22enne di San Candido non è mai andato davvero in difficoltà nei suoi turni di battuta e ha scritto la parola fine con il punteggio di 6-3, 6-4. Tallon Griekspoor sfiderà il campione in carica degli Australian Open al terzo turno.

Una vera ecatombe di teste di serie si è materializzata nel primo pomeriggio americano nella parte di tabellone di Sinner; ecatombe che ha colpito proprio i giocatori di casa. Una brutta distorsione alla caviglia ha costretto Tommy Paul a ritirarsi durante la disputa con la wild card Martin Damm.

Paul aveva vinto il primo set e sembrava poter chiudere in due. Thiago Seyboth Wild si è reso protagonista della più rumorosa sorpresa e ha liquidato il numero 12 del seeding Taylor Fritz con un netto 6-3, 6-4.

Non sorprende invece l'eliminazione di Frances Tiafoe. L'ex semifinalista degli US Open sta ormai vivendo una crisi senza fine. Solo una volta negli ultimi cinque mesi, infatti, Tiafoe ha collezionato due successi di fila in un torneo.

A batterlo 7-5, 7-6( 5) è stato Christopher O'Connell. Fuori anche Stefanos Tsitsipas, perché Denis Shapovalov ha portato dalla sua parte il duello del rovescio a una mano trovando forse la migliore prestazione stagionale. Il canadese ha sconfitto il greco 6-2, 6-4.