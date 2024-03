Atp/Wta Miami, Day 4: un sabato a tutto tennis, ecco quando riprende Sinner-Vavassori

© Matthew Stockman-Getty Images

Un sabato 23 marzo ricco di tennis a Miami. Dopo la pioggia che ha consentito la disputa di ben poche partite venerdì 22 marzo, il programma di gioco di oggi è pienissimo anche se le previsioni a Miami fino al primo pomeriggio non sono del tutto incoraggianti nemmeno per oggi.

Tempo permettendo tutti gli italiani scenderanno in campo. Vediamo il programma completo dei campi principali e delle partite dei tennisti italiani. Sul campo centrale, Stadium 1, si inizia alle 16 con la partita tra il brasiliano Seyboth Wild e l'americano Fritz.

Non prima delle 17 ora italiana tornano in campo Sinner e Vavassori per la prosecuzione dell'incontro che vede Sinner avanti 3-2 nel primo set. A seguire non prima delle 18 italiane Osaka-Svitolina e poi la partita di Iga Swiatek contro Camila Giorgi.

Non prima di mezzanotte ora italiana l'esordio di Alcaraz conto il connazionale Carballes Baena e a chiudere non prima delle 1.30 Kalinina-Sabalenka. Sul Grand Stand si inizia alle 16 ora italiana con Zhu-Pegula, poi tornano in campo Shapovalov e Tsitsipas con il canadese avanti 2-1 nel primo set, poi Fucsovics-Medvedev, Shevchenko-Hurkacz, Zverev-Auger Aliassime e a chiudere non prima di mezzanotte Townsend-Rybakina.

Ecco tutte le partite degli italiani: alle 16 riprende Jasmine Paolini

Sarà una giornata ricca di italiani in campo. Detto di Sinner-Vavassori e di Giorgi sullo Stadium 1 ecco tutti gli altri italiani in campo. Sul campo 5 Matteo Arnaldi sarà protagonista del secondo incontro contro Alexander Bublik.

Si comincia alle 16 con Griekspoor-Michelsen. Su quel campo si prosegue poi con Korda-Bautista Agut e poi sarà la volta di Lorenzo Musetti contro Safiullin. Sul campo 3 impegnata alle 17 ora italiana nella prosecuzione della partita interrotta ieri Jasmine Paolini contro l'americana Volynets, punteggio 7-6 4-5 per l'italiana.

Sul campo 6 infine è il terzo incontro a partire dalle 16 quello di Flavio Cobolli contro Norrie. Ecco il programma completo di sabato 23 marzo a Miami.