Atp/Wta Miami - Sabalenka vince, Rublev out. Sinner in campo, poi torna la pioggia

Ci sono volute 6 ore di attesa in più prima che il maltempo decidesse di prendersi una pausa (purtroppo piccola, meno di tre ore) per dare l'opportunità agli organizzatori di far partire il programma di gare previsto per venerdì 22 marzo.

Sull'Hard Rock Stadium è arrivato presto il turno di Jannik Sinner, che ha disputato quasi sei game con il connazionale Andrea Vavassori. Sul 3-2 40-40 in favore dell'altoatesino, finora senza break, i due si sono fermati per il ritorno della pioggia.

La stessa sorte è toccata a Jasmine Paolini sul campo 3, che però è avanti 7-6, 4-5 nel confronto per nulla semplice con la statunitense Katie Volynets. L'azzurra, 12esima testa di serie del main draw, è stata abile a mantenere i nervi saldi nel tie-break del primo parziale: la 28enne ha annullato due set point e alla fine l'ha spuntata per 10-8.

Nel secondo, dopo aver avuto strappato per due volte la battuta alla rivale, la toscana si è fatta rimontare proprio a ridosso della sospensione e (quando si rientrerà in campo) dovrà servire per restare nel set.

Sabalenka vince dopo il lutto, Rublev subito fuori

L'ingresso di Aryna Sabalenka, dopo la sua migliore amica Paula Badosa, ha fatto senza dubbio un certo effetto a tutti i fan: la bielorussa e la spagnola sono scesi in campo con completi rigorosamente neri in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'ex fidanzato della nativa di Minsk.

La numero due ha saputo concentrarsi esclusivamente sul tennis in quel momento e giocare una partita comunque difficile contro la persona a cui vuole più bene nel circuito Wta. La 25enne si è rivelata più in forma dell'iberica, ancora non al 100% della condizione, e alla fine ha avuto la meglio per 6-4, 6-3.

Nessun problema per Coco Gauff, numero 3 del seeding, che ha sconfitto Podoroska nell'incontro di apertura sull'Hard Rock Stadium per 6-1, 6-2. La prima vittima illustre del torneo è stata Andrey Rublev: il russo ha confermato di non essere arrivato in forma agli appuntamenti 1000 statunitensi, cadendo di fronte a un altro ostacolo ceco.

Il 23enne Tomas Machac si è imposto con un doppio 6-4 ed estromesso dal tabellone principale un rivale molto temibile.

Si tornerà in campo nella notte italiana?

Sembra volgere al termine il day 3 del Miami Open, fortemente condizionato dal temporale che non ha dato tregua fin dalla mattinata in Florida. Le speranze di rivedere in campo gli italiani nella notte sono molto ridotte.