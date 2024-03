L'Atp cancella il 250 di Cordoba: Diego Schwartzman commenta con disappunto

© Fred Lee/Getty Images

Poche ore fa l’Atp ha pubblicato il calendario relativo alla stagione 2025. Diverse le novità che verranno introdotte nel circuito, dal prossimo anno. Per alcuni tornei che vedranno la luce per la prima volta, altri sono stati tagliati dalla programmazione.

Uno di questi è il 250 di Cordoba, storico evento che ha fatto parte del circuito, ma che ora verrà cancellato per snellire un calendario fitto di impegni per tennisti, che sono chiamati a delle vere e proprie maratone fisiche.

Non l’ha presa certamente bene uno degli idoli di casa, Diego Sebastian Schwartzman, che ha voluto manifestare il suo disappunto per la decisione di sacrificare uno dei tornei più rappresentativi del suo paese: "La decisione dell'ATP di eliminare un ATP 250 dall'Argentina e dall'intera regione è confermata.

Da 4 tornei a soli 3. Togliere tornei e possibilità a tutto il Sud America non la vedo come una grande decisione. Un peccato", ha scritto l'argentino sui suoi social network.

Se confirma la decisión de @atptour de sacar un atp250 a argentina y a toda la región… de 4 torneos a solamente 3… sacarle torneos y posibilidades a todo sudamerica no veo que sea una gran decisión. Una pena. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 22, 2024

"Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare nulla"

L’argentino, sprofondato oltre la centesima posizione, non sta passando un bel periodo, tennisticamente parlando.

In una delle ultime interviste che ha rilasciato, ha ammesso di soffrire l’incapacità di essere competitivo, complice l’età che avanza e l’alto livello dei suoi avversari. “Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare nulla, ma ce ne sono altri in cui penso 'È oggi' e vado là fuori a farmi il c*lo.

Al di là di quello che può succedere quest'anno, bello o brutto che sia, sono consapevole di non avere ancora molto nel serbatoio, ma con le vittorie riesco ad allungarlo un po' di più. La vittoria genera sempre qualcosa di diverso nel tuo corpo, con la sconfitta tutto costa un po' di più, è un processo doloroso che ti logora” ha spiegato l’ex top ten.