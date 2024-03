Calendario ATP 2025 - Le date dei quattro tornei del Grande Slam. Novità per due 1000

© Vaughn Ridley/Getty Images

L'ATP non ha perso tempo e ha già annunciato il calendario provvisorio in vista delle prossima stagione con le date dei più importanti eventi del tennis mondiale. Per quanto riguarda i quattro tornei del Grande Slam, si partirà il 12 gennaio con gli Australian Open che anche il prossimo anno inizieranno con un giorno di anticipo rispetto al passato.

Dal 25 maggio all'8 giugno si disputerà il Roland Garros; mentre si torneranno a calcare i famosi prati di Wimbledon dal 30 giugno. L'ultimo dei quattro Major - l'US Open - darà il via alle danze il 25 agosto.

Calendario ATP 2025 - Le date di tutti i tornei. Grandi novità per due Masters 1000

Le più grandi novità riguardano i Masters 1000 e i tornei ATP 500. Il progetto del presidente dell'Association of Tennis Professionals Andrea Gaudenzi di trasformare quasi tutti i 1000 in tornei da due settimane è sempre più vicino al totale compimento.

Anche in Canada e a Cincinnati - prima degli US Open - l'estensione diventerà realtà nel 2025. In questo caso, però, non sono state comunicate le date perché bisognerà sistemare alcuni dettagli per tutelare i giocatori.

Dallas, Doha e Monaco promossi da 250 a 500: è questa la notizia più importante per gli eventi di tale categoria. Cinque i tornei che potrebbero non trovare più spazio in calendario: Cordoba, Estoril, Lione, Newport e Atlanta.

Gli Internazionali BNL d'Italia e le Nitto ATP Finals di Torino si giocheranno rispettivamente dal 7 al 18 maggio e dal 9 al 16 novembre. Le Davis Cup Finals e le Next Gen Atp Finals di Jeddah caleranno il sipario sul 2025 tennistico.

Il calendario ATP 2025