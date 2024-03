Atp Miami - La pioggia non dà tregua e l'intero programma è a rischio. Sinner aspetta

© Michael Reaves/Getty Images

L'intero programma di gare rischia di saltare. C'è apprensione al Master 1000 di Miami per le condizioni meteorologiche che non lasciano presagire nulla di buono nel corso della giornata di venerdì 22 marzo. I primi match su tutti i campi sono stati rinviati di almeno tre ore (dalle 16 come iniziale orario di partenza, si è passati alle 19) a causa dell'incessante pioggia che si è abbattuta, come da pronostico, sulla città della Florida.

Gli organizzatori del torneo sperano in una tregua del maltempo per far cominciare le partite e salvare una parte del calendario di incontri previsto per oggi. Purtroppo le previsioni per le prossime ore non sono per niente positive e rilevano come a Miami continuerà a piovere e, nel tardo pomeriggio, ci sarà addirittura un ulteriore peggioramento del clima.

Un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi soltanto in serata, dalle 21 circa, ma in quel caso sarebbero pochi gli incontri che si riuscirebbero a disputare: secondo il nuovo regolamento Atp, dopo le 23 i giocatori non potranno più scendere in campo.

Non è sicuramente un anno fortunato per le località di Miami e Indian Wells, che in questo periodo raramente sono colpiti da temporali così forti: nelle scorse settimane il torneo californiano ha dovuto far fronte ad alcuni momenti di pausa causati della pioggia, per fortuna non troppo lunghi, e lo stesso ora sta toccando all'altro torneo 1000 in programma nel mese di marzo.

Sinner e gli altri italiani aspettano

C'è tanta attesa per l'esordio ufficiale di Jannik Sinner (secondo match sullo Stadium) contro il connazionale Andrea Vavassori, in questo momento rimandato a un orario ancora tutto da stabilire.

Lo stesso vale per gli altri azzurri inseriti nel programma odierno: Camila Giorgi, che sfiderà la numero uno Iga Swiatek, Jasmine Paolini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli (il day 3 dettagliato).