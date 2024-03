Atp/Wta Miami: Rybakina vince in rimonta, Safiullin è l'avversario di Lorenzo Musetti

© Megan Briggs/Getty Images

La testa di serie numero quattro del singolare femminile del WTA 1000 di Miami Elena Rybakina ha ottenuto una vittoria in rimonta nel secondo turno superando la qualificata danese Clara Tauson 3-6, 7-5, 6-4. Rybakina ha impiegato 2 ore e 27 minuti.

Grande battaglia anche per Victoria Azarenka che ha superato Peyton Stearns col punteggio di 7-5 3-6 6-4. Sempre nel torneo Wta femminile di Miami avanzano Qinwen Zheng che ha usufruito del ritiro di Katerina Siniakova sul punteggio di 4-6 6-3 1-0 e passa il turno anche Xinyu Wang che ha superato Veronika Kudermetova col punteggio di 6-3 6-2.

Vittorie anche per Madison Keys (6-2 6-4 a Diana Shnaider), Jelena Ostapenko che ha superato Laura Siegemund 7-6 6-4 e Beatriz Haddad Maia che ha eliminato col punteggio di 3-6 6-1 6-4 Diane Parry. Farà il suo esordio oggi nel torneo femminile la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka che sarà opposta alla spagnola Paula Badosa.

In campo in serata anche la testa di serie numero 1 Iga Swiatek opposta a Camila Giorgi.

Atp Master 1000 Miami, avanza Gael Monfils, Safiullin è l'avversario di Lorenzo Musetti

Nel torneo maschile avanza il tedesco Yannick Hanfmann che ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori 6-4 4-6 6-4, Martin Landaluce ha vinto il derby spagnolo contro Jaume Munar 6-3 1-6 7-5 mentre Roberto Carballes Baena ha superato 7-6 6-3 Alexsandar Vukic e sfiderà ora Carlos Alcaraz.

Vittorie anche per Alexander Shevchenko che ha eliminato dopo una maratona il colombiano Daniel Galan 6-7 7-6 7-5 e per il francese Gael Monfils che ha avuto la meglio sul serbo Dusan Lajovic 7-6 6-4. Infine successo per Roman Safiullin che ha estromesso col punteggio di 6-2 6-4 l'argentino Diego Schwartzman.

Questa partita interessava da vicino Lorenzo Musetti che ora sfiderà il giocatore russo nella sua partita d'esordio del torneo Atp di Miami.