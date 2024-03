Atp/Wta Miami, Day 3: Tanta Italia in campo, ecco quando giocano Sinner e Vavassori

© Matthew Stockman-Getty Images

Camila Giorgi sul campo centrale contro Iga Swiatek. Centrale anche per Jannik Sinner e Andrea Vavassori. Tanti italiani in campo oggi venerdì 22 marzo al torneo Atp e Wta di Miami. Vediamo dove sono collocate tutte le partite degli italiani e il programma dei campi principali.

Per quel che riguarda lo Stadium 1 - il campo principale dell'impianto di Miami - si apre dalle 17 ora italiana con la sfida tra la statunitense Gauff e l'argentina Podoroska. A seguire il singolare maschile con derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori.

Orario presumibile di inizio attorno alle 18.30-19 ora italiana. Si prosegue poi con il singolare maschile tra il brasiliano Seyboth Wild e l'americano Fritz. E, come detto, in sessione serale a partire dalla mezzanotte italiana la numero 1 del mondo Iga Swiatek affronterà Camila Giorgi.

Chiuderà la partita del singolare maschile tra l'ungherese Fucsovics e Medvedev non prima delle 1.30. C'era attesa per il debutto di Aryna Sabalenka dopo le note vicende di questi giorni che giocherà sul Grand Stand alle 16 italiane contro Paula Badosa.

Su quel campo poi Shapovalov-Tsitsipas, non prima delle 19 italiane Zhu-Pegula e Osaka-Svitolina. Chiusura a mezzanotte con O'Connell-Tiafoe.

Jasmine Paolini impegnata sul campo 2 contro Volynets

Vediamo gli altri italiani impegnati a Miami nella giornata di venerdì 22 marzo.

Flavio Cobolli sarà in campo contro l'inglese Cameron Norrie come quinto incontro (si inizia alle 16) sul campo numero 1. Difficilmente entrerà in campo prima di mezzanotte ora italiana. Matteo Arnaldi affronta Alexander Bublik come terzo match sul campo numero 5 con inizio alle 16 italiane dopo altre due partite di singolare maschile (Koepfer-Baez e Humbert-Van de Zandschulp).

Per trovare Jasmine Paolini, all'esordio al secondo turno in questo torneo occorre andare sul campo numero 2. La campionessa del torneo di Dubai giocherà come primo incontro, quindi alle 16 ora italiana contro la statunitense Volynets.

Ecco il programma integrale di venerdì 22 marzo dell'Atp-Wta di Miami.