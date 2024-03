Atp/Wta Miami - Evans elimina Sonego. Kalinina salva un match point contro Wozniacki

© Michael Owens/Getty Images

Al Miami Open è tornato a giocare un match ufficiale - dopo una pausa di nove mesi - Kei Nishikori. Il giapponese è stato davvero sfortunato e ha subito molti infortuni; infortuni che gli hanno consentito di disputare solo un torneo - ad Atlanta - nelle ultime due stagioni.

I continui problemi all'anca e al ginocchio sinistro, in particolare, hanno tormentato il finalista della 134ª edizione degli US Open. Nishikori ha dimostrato di non aver mai dimenticato come si gioca a tennis, ma il lungo periodo di inattività lo ha probabilmente condizionato nei momenti clou dell'incontro con Sebastian Ofner.

L'austriaco ha avuto il merito di annullare tre palle break nei primi due turni di battuta e sfruttare subito le sue occasioni. Ofner, impeccabile al servizio nel secondo set, ha chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4. Le numerose chance non trasformate nel parziale inaugurale, alla fine, si sono rivelate fatali per il qualificato Adam Walton.

Felix Auger-Aliassime ha cancellato ben tre set point, due di fila, nel decimo game e condotto l'assalto decisivo in quello successivo. Il canadese ha poi convertito l'unica palla break della seconda frazione e raggiunto Alexander Zverev.

Atp/Wta Miami - Evans batte per la prima volta Sonego. Kalinina salva un match point contro Wozniacki

Per la prima volta, dopo tre sconfitte consecutive, Daniel Evans è riuscito a superare Lorenzo Sonego. Il britannico lo ha fatto al Masters 1000 di Miami in rimonta - al termine di un set molto negativo - con un importante 1-6, 6-3, 6-4.

Eppure i presupposti per portare il tabellino degli scontri diretti sul 4-0 c'erano tutti. Sonego ha evitato con un ace la falsa partenza e sorpreso in risposta Evans sul 2-1 aprendosi il campo con il dritto e chiudendo con il rovescio.

Un fantastico passante con il dritto ha suggellato il punteggio nel quinto game. Sonego ha iniziato male il secondo set e perso la battuta in maniera immediata andando fuori giri a causa dell'ottimo lob difensivo di Evans. Il nativo di Birmingham ha sistemato il servizio e spiazzato Sonego con un rendimento da big server.

L'azzurro ha fallito il passante sull'attacco di Evans e si è ritrovato sotto 0-2 nel terzo. La miracolosa volèe. terminata sulla riga, ha permesso a Sonego di restare in partita ma l'opportunità di contro break sull'1-2 si è arenata in rete.

Evans ha gestito il resto della partita con estrema cura. Parte bene Maria Sakkari, reduce dalla finale al WTA 1000 di Indian Wells, in Florida. La giocatrice greca non ha riscontrato alcun problema e ha rifilato un doppio 6-2 a una timida Yue Yuan.

Taylor Townsend, che ha eliminato Lucia Bronzetti al primo turno, ha firmato l'impresa di giornata travolgendo con un netto 6-2, 6-2 la testa di serie numero 25 Elise Mertens. Tanti i rimpianti che coloreranno la notte di Caroline Wozniacki a Miami.

La danese sembrava poter chiudere la disputa con Anhelina Kalinina in due set e, invece, si è complicata la vita e ha finito per perdere 7-5, 5-7, 4-6. Avanti 1-0, Wozniacki ha vanificato due volte il break di vantaggio - nella seconda circostanza ha servito sul 5-3 - e conferito fiducia alla rivale.

Non contenta, l'ucraina ha fatto le cose in grande e annullato un match point sul 4-5 prima di brekkare Wozniacki e agguantare il terzo set rimontando da 15-40. A portare a casa la battaglia è stata proprio Kalinina, brava a non lasciarsi condizionare dal contro break siglato da Wozniacki nel sesto game.