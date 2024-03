Dominic Thiem, prosegue la crisi nera: forfait anche al Challenger di Napoli

© Al Bello/Getty Images

Il triste declino di Dominic Thiem. Continua il periodo nero del tennista austriaco, sempre più avviato verso un ritiro ipotizzato qualche tempo fa. Se Andy Murray ha avuto la forza, dopo gli anni lontani dal circuito, di tornare a competere a buoni livelli, rientrando nei primi 60 tennisti al mondo, per Thiem le cose sono andate diversamente.

Il campione degli Us Open 2020, tra depressione e problemi fisici, ha faticato a ritrovare lo smalto dei tempi migliori, non riuscendo nemmeno ad avvicinarsi al livello che lo aveva spinto fino alla terza posizione del ranking mondiale.

Gli ultimi mesi sono stati poi piuttosto difficili per il 30enne austriaco. Le eliminazioni al primo turno agli Australian Open e al Challenger di Szekesfehevar, in Ungheria, unite alla netta debacle al secondo turno del Challenger di Zadar contro il connazionale Lukas Meumayer hanno minato ulteriormente l’umore e la consapevolezza di Thiem.

A chiudere il cerchio è arrivata infine la decisione di non prendere parte al Challenger di Napoli, in programma dal 24 al 31 marzo, torneo al quale l’austriaco risultava iscritto. Al suo posto entrerà in tabellone Marco Cecchinato.

Dominic Thiem e le possibilità di ritiro

Il ritiro dal Challenger 125 di Napoli rischia seriamente di pesare sul futuro di Thiem. L’austriaco qualche mese fa aveva dichiarato: “Vedo questi tre tornei di marzo come un'ultima possibilità per me”.

Con un bilancio dunque di una vittoria, due sconfitte e la rinuncia al torneo partenopeo le possibilità di un prematuro ritiro a soli 30 anni sono più che una possibilità per l’ex numero 3. Non resta che attendere ulteriori novità sulla sua partecipazione all’Atp di Estoril, competizione per la quale l’austriaco ha ricevuto un invito, oltre alla prossima stagione sulla terra europea in partenza ad aprile. Per Dominic il futuro si prospetta tutt’altro che roseo.