Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il nuovo record delle prime 2 teste di serie a Miami

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sembrano indiscutibilmente essere i due giovani di maggiore prospettiva nel circuito mondiale Atp. Due slam già in carriera per il giocatore spagnolo (Us Open 2022 e Wimbledon 2023), uno Slam per il giocatore altoatesino (Australian Open 2024) con gli altri giocatori della nuova generazione che sembrano essere al momento ancora abbastanza a distanza.

L'assenza di Novak Djokovic da Miami per ragioni di bilanciamento del tempo tra impegni agonistici e famiglia ("Sfortunatamente non giocherò il MiamiOpen quest’anno. In questa fase della mia carriera, sto dando importanza sia alla vita professionale che a quella privata") ha portato anche al fatto che senza il numero 1 del mondo presente, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono anche le prime due teste di serie del torneo Atp di Miami.

E vista l'età di entrambi è stato battuto un record che durava dal 2005. Come spiega il profilo Twitter "Quindici Zero" Alcaraz e Sinner infatti sono le teste di serie numero 1 e numero 2 più giovani degli ultimi 19 anni in un torneo di livello Master 1000 dai tempi del torneo di Madrid 2005 quando le prime due teste di serie erano Rafael Nadal e Andy Roddick.

Sinner e Alcaraz a Miami con l'obiettivo di giocarsi la finale

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, compie 21 anni il prossimo 5 maggio essendo nato nel 2003. Dal canto suo invece Jannik Sinner ha 22 anni e ne compie 23 il prossimo 16 agosto essendo un classe 2001.

E' evidente che c'è grande attesa per un nuovo incontro tra loro due dopo la semifinale vinta da Alcaraz qualche giorno fa a Indian Wells. La sfida ovviamente a questo giro sarebbe possibile solamente in finale. Il giocatore italiano farà l'esordio nel derby contro Andrea Vavassori che ha superato le qualificazioni e anche il primo turno contro l'argentino Pedro Cachin.

Invece Carlos Alcaraz attende il vincitore della sfida tra l'australiano Vukic e lo spagnolo Carballes Baena.