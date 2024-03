Atp/Wta Miami: Vittoria di Matteo Arnaldi, fuori Cocciaretto, si ritira Trevisan

© Clive Brunskill-Getty Images

Tre italiani in campo nella notte a Miami e sono arrivate una vittoria al maschile e due eliminazioni nel torneo femminile. Bella vittoria di Matteo Arnaldi nel primo turno del torneo Atp Master 1000 di Miami. Non era una partita facile quella del ligure opposto al giovane francese Arthur Fils ma Arnaldi ha vinto in due set col punteggio di 6-3 6-4.

Netto successo per il 23enne italiano che ha fatto la differenza nei momenti decisivi di ogni set mostrando grande solidità. Nel primo set Arnaldi è andato subito avanti di un break e poi ha chiuso senza problemi col punteggio di 6-3.

Nel secondo parziale break decisivo per il ligure sul 2-2 e chiusura per 6-4. Al secondo turno ora Arnaldi sfiderà il giocatore kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 17 del torneo della Florida.

Wta Miami, eliminata Elisabetta Cocciaretto, si ritira invece Martina Trevisan

Due eliminazioni invece nel torneo del singolare femminile.

Nel primo match cella sessione serale sul campo centrale Naomi Osaka ha eliminato l'italiana Elisabetta Cocciaretto col punteggio di 6-3 6-4. Partita già in salita per la tennista italiana che in avvio si è trovata subito sotto 3-0.

Osaka non si farà più rimontare e ha chiuso 6-3 il primo parziale. La giocatrice italiana, reduce dalla vittoria nel Wta 125 di Charleston, ha provato a opporre maggiore resistenza nel secondo parziale ma l'ex numero 1 del mondo ha piazzato il break decisivo nel quinto game e poi ha chiuso la partita 6-4.

Per la giapponese ora secondo turno contro l'ucraina Svitolina. Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan che non ha nemmeno concluso la sua partita di primo turno. La giocatrice italiana è scesa in campo con una fasciatura alla coscia destra nella sua partita contro l'australiana Storm Hunter, proveniente dalle qualificazioni.

Sul punteggio di 6-3 3-0 per la sua avversaria, Trevisan decisamente in difficoltà negli spostamenti ha deciso di ritirarsi dal torneo.