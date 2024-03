Atp/Wta Miami, Day 2: Lorenzo Sonego gioca contro Evans, Elena Rybakina sullo Stadium

Grave lutto per Aryna Sabalenka: è deceduto il fidanzato Konstantin Koltson

Proseguendo l'analisi, sul campo 2 sono in programma tre partite di singolare femminile sempre a partire dalle 16: si apre con l'incontro tra Boulter e Fruhvirtova, poi in campo la testa di serie numero 22 Kalinskaya contro Wang e Samsonova contro Putinseva .

Sul campo Butch Buchholz in programma dalle 16 Mertens-Townsend , a seguire Kalinina-Wozniacki , Kovacevic-Maroszan , Landaluce-Munar e a chiudere Safiullin-Schwartzman . Sul campo 1 in programma dalle 16 Djere-Wong, la partita tra Tabilo e Nakashima , poi Siegemund-Ostapenko, Zheng-Siniakova e Kudermetova-Wang.

Come terzo incontro ci sarà l'esordio di Lorenzo Sonego che ha la sfida contro il britannico Daniel Evans . Presumibilmente Sonego potrebbe essere in campo attorno alle 20 orario italiano. A seguire sul quel campo Nava contro Bautista Agut e a mezzanotte la partita di singolare femminile Stearns-Azarenka .

Sul Grand Stand si apre alle 16, ora italiana, con Parry contro Haddad Maia seguito dalla partita tra l'austriaco Ofner e il giapponese Nishikori in tabellone con una wild card.

A seguire non prima delle 18 la greca Sakkari contro Yuan e ancora singolare femminile con Shnaider contro Keys . La sessione serale si apre a mezzanotte ora italiana con l'incontro tra il serbo Lajovic e il francese Monfils .

Ecco il programma di giovedì 21 marzo dell' Atp Master 1000 e WTA 1000 di Miami . Nella seconda giornata per quel che riguarda i tennisti italiani c'è in campo Lorenzo Sonego che sfida il giocatore britannico Daniel Evans .

